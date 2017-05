Álvaro López tiene prácticamente decidido continuar en el Real Avilés

El director ejecutivo de IQ Finanzas y gestor del Real Avilés, Álvaro López, ofreció ayer una rueda de prensa para informar sobre la actual situación del conjunto blanquiazul, y sobre todo para «animar a la afición a que esté al lado del equipo en este importante 'play off' de ascenso que estamos a punto de iniciar». Lejos de referirse una posible compra del club, como cabía esperar después de su encuentro con José María Tejero el día anterior, el empresario chileno se limitó a reconocer que «la relación ha mejorado, aunque todavía tenemos posturas muy distantes. Vemos las cosas de diferente manera».

Ataviado con su personalizada camiseta del conjunto realavilesino, con el logo de IQ Finanzas en la parte frontal, el gestor del Real Avilés desgranó en el hotel URH ZEN Balagares que «aunque la opción todavía no está cerrada, estamos valorando seriamente continuar en el club. Es verdad que para hacer todo lo que nos gustaría haría falta una reestructuración completa, pero el proyecto es interesante y tanto la afición como la ciudad merecen que sigamos respaldando esta entidad. Los buenos inversores son los que tienen paciencia cuando hay crisis y yo no me rindo fácilmente».

En ese sentido, «al final de la temporada todos los protagonistas tendremos una importante reunión y a partir de ahí decidiremos, porque está claro que, pase lo que pase, una reorganización deberá haber y, como todas, será dolorosa. Eso pasa en todas las empresas y he entrado en muchas a lo largo de mi carrera». En cualquier caso, el chileno tiene claro que «si seguimos haremos una reducción del presupuesto a tenor de los ingresos que tengamos. Ahora mismo los números que estamos manejando no son realistas ni lógicos».

López no oculta que «aunque nosotros llegamos con la temporada iniciada y heredamos varios problemas sociales y en la administración, es cierto que ha habido dificultades en el día a día. Nos hemos encontrado con mucha gente que sólo ha venido al club por su interés personal, a ver qué trozo del pastel se podía llevar, y si cada uno barre para su lado así es muy difícil. Aun así, los árboles no nos deben impedir ver el bosque y si trabajamos unidos podemos conseguir los objetivos».

El director ejecutivo de IQ Finanzas respaldó la decisión de destituir a Pablo Lago, pues «el equipo había entrado en una mala racha de resultados y había problemas sociales muy complicados. El equipo era una bomba y era cuestión de tiempo que estallara. Fue una decisión dolorosa pero creo que salió bien, porque al final, tras caer al tercer lugar hemos sido segundos y el ambiente que respiro aquí es positivo de cara a enfrentar el 'play off'».

Álvaro López se alegra de que las aguas tanto en el club como en el equipo estén más calmadas y ve al Real Avilés con «opciones reales de ascender. Hemos entrado en el sorteo desde una buena posición y aunque el fútbol no es una ciencia exacta y dependemos de muchos factores, creo que lo podemos conseguir». A raíz de ahí, estar en Segunda B «no cambiaría tanto las cosas en cuanto a la estructura que nosotros queremos, pero sí sería positivo a todos los niveles, evidentemente».

Por último, Álvaro López dejó claro que «no es bueno para el club que haya bandos 'proTejero', 'antiTejero', 'proIQ' o 'antiIQ'. Todos debemos querer lo mejor para el club y yo me salgo de ese 'show'». Reprobó la actitud de los aficionados que «faltaron al respeto a trabajadores, que están intentando hacer las cosas lo mejor posible, me decepcionaron», y desea que «el estadio sea una fiesta en este 'play off'. Lo ha sido en varias ocasiones y lo debe ser en el partido de vuelta».