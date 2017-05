Real Avilés | Paco Parreño cuenta con todos

El nuevo cuerpo técnico del Real Avilés ha tenido tres semanas para valorar a sus futbolistas de cara al momento definitivo de la temporada. Sin mucho tiempo para hacer grandes cambios, Paco Parreño y Blas García han podido sacar sus conclusiones en los encuentros del tramo final del campeonato, y sobre lo visto en ellos tomarán las decisiones oportunas para elegir el once titular.

En estas tres últimas citas de la temporada regular, Parreño y Blas han realizado sus pruebas en todas las líneas y algunas ideas ya están definidas, como la portería con Guillermo, o el doble pivote con Dudi y Palazuelos, posiciones en las que no hay muchas dudas. Las mismas surgen en la defensa, que no ha terminado de asentarse y en la que han vuelto los clásicos del equipo Pantiga y Manu Blanco para competir con los fichajes de invierno. También existen en las posiciones de ataque, en las que durante todo el campeonato se han producido movimientos.

Vistos a todos, aunque no ha podido contar con algunos, Parreño no duda en afirmar que «cuento con todos los futbolistas porque todos me demuestran sus ganas de participar, sobre todo los que no han tenido la oportunidad de hacerlo desde que hemos llegado». Parreño ha destacado el esfuerzo de jugadores como Nuño, uno de los condenados a la suplencia con los refuerzos invernales.

«Conmigo juegan los que se lo ganan», sentencia Parreño para poner en guardia a toda su plantilla, los que han sido más titulares para que no se relajen, y los que han perdido esa condición. Tanto el entrenador cordobés como Blas tratan de mantener al personal en el nivel más alto posible para afrontar el 'play off' de ascenso'.

Seger, único tocado

Sin problemas con las tarjetas amarillas al no ver Dudi la quinta en el partido con el Colunga, no hay más bajas que la probable de Álex Seger, que sigue sin poder trabajar con sus compañeros por una tendinitis rotuliana.

El hispano sueco tampoco tenía muchas opciones de participar en el momento decisivo de la campaña, menos aún tras no poder entrenarse al cien por ciento en estas semanas en las que Parreño ha dirigido las operaciones.

Los demás futbolistas que tenían algún problema lo han superado sin más problemas. Alberto Delgado no participó ante el Colunga por precaución y Álex Arias, que se retiró al descanso, también está recuperado, lo mismo que Diego Nuño, que tampoco pudo ser convocado el domingo pasado. De esta forma, Parreño y Blas podrán elegir a su gusto el primer once del 'play off'.