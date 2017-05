Luis Cuenca se ha hecho palentino

Luis Cuenca (Gijón, 1978) es el único futbolista asturiano y con pasado en el fútbol de nuestra región de la plantilla del Cristo Atlético, rival el Real Avilés en la primera ronda del 'play off' de ascenso a Segunda B. El lateral derecho militó en dos etapas en el Marino de Luanco, tanto en Tercera como en Segunda B. En 2013, tras abandonar la disciplina del conjunto azulón, regresó a Palencia, de donde es su novia, pues en el pasado había militado durante cuatro años en el desaparecido Palencia.

Nada más llegar a tierras palentinas, Cuenca conoció a David Nieto, presidente del Cristo Atlético, que inmediatamente le ofreció jugar en el equipo. «Me encontraba bien físicamente y aquí llevo ya cuatro años, los mismos que el presidente. En los tres primeros jugué bastante y este último algo menos, pero la verdad es que para nosotros jugar un 'play off' de ascenso es histórico», asegura.

Aunque él lleva varios a sus espaldas, pues acumula 234 partidos en Segunda B entre 2001 y 2013, Cuenca recuerda que «las últimas tres temporadas el objetivo fue no descender, algo que conseguimos en las últimas jornadas, y este año nos ha salido todo bien». Por ello, no oculta que «el favorito es el Avilés, un equipo construido para otras cosas, pero al final hemos llegado hasta aquí y tenemos ilusión por hacer las cosas bien».

Desgraciadamente para él, el gijonés no podrá participar en el 'play off', pues «me rompí una costilla en el partido contra el Astorga y la lesión no ha evolucionado bien. Es una pena, porque tenía muchas ganas de jugar y más ante un equipo asturiano, pero no vale de nada lamentarse y sólo pienso en arropar a los compañeros». Cuenca viajará con el equipo y aprovechará para ver a la familia, «que la tengo toda en Gijón, aunque también a una tía en Avilés. De todas maneras, estamos muy cerca y me escapo cada poco a Asturias y ellos a Palencia».

'Viejos conocidos'

El lateral derecho conoce bien la plantilla del Real Avilés, pues compartió vestuario en el Marino con «Guillermo, Pantiga, Matías y Álex Arias. Tienen un equipo compensado y con muchos jugadores con experiencia en categorías superiores». Cuestionado por su retirada, pues este año cumplirá 39, asegura que «todavía no sé lo que voy a hacer. Está claro que cada año que pasa se acerca, pero todavía no he decidido si será o no este verano. Tengo que pensarlo».