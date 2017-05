«No le encuentro sentido a que se nos demande»

En su cuarto viaje relámpago a nuestra ciudad, el director financiero del grupo IQ Finanzas, gestor del Real Avilés, quiere animar al equipo en su intento de ascenso a Segunda B, además de poner orden en algunos asuntos internos. Mantiene la calma ante la amenaza de desalojo por parte del propietario y no descarta la posibilidad de seguir en el club, al menos un año más en el caso de que se ascienda.

-¿La agenda de trabajo está llena de citas en este nuevo viaje?

-Bastante. Estoy a cargo de un grupo de inversiones y tengo actividad relacionada con esos temas, como crear una nueva compañía financiera en Londres, así que esta cuarta estancia en Avilés va a ser breve pero intensa. Hay varias cosas que tengo que tratar, aunque ahora lo más importante es el tema deportivo y quiero hablar con José Luis y Paco, también con los chicos, a los que veré en el entrenamiento del jueves. También tengo que reunirme con Dennis, Pedro, y Tonatiuh, que está en España y vendrá estos días por Avilés.

-¿Reuniones solo de presente?

-De presente y también para analizar las posibilidades de continuar un año más.

-¿A pesar de la que está cayendo mantiene su interés en seguir donde hay muchos problemas?

-Nosotros tenemos que evaluar de manera racional, no es simplemente el sentimiento de que no nos hemos sentido lo suficientemente queridos, a veces eso no pasa. En este minuto hemos sacado buenas cosas del Avilés, mucho aprendizaje y la posibilidad de conocer a personas del mundo del fútbol, que era un objetivo principal en la primera etapa. Pensamos que se puede hacer un bien al Avilés que nos traiga beneficio, especialmente si tenemos la suerte de ascender. Si fuera así vamos a seguir aunque haya personas que no quieran, y aclararemos lo que haya que aclarar.

-A muchos les sorprende que pese a todo quiera seguir invirtiendo en el Avilés.

-Lo he explicado muchas veces. En cualquier tipo de negocio uno hace al principio lo que se llama inversiones exploratorias. Nosotros tenemos un límite de gastos que podemos asumir para echar a andar el equipo, conocer jugadores como Michael Awaah, que probablemente nos permita cubrir todos los gastos que estamos haciendo en el Avilés. No es tan ilógico que hagamos inversiones y ahora tenemos mejores informaciones para decidir.

-Muchos no lo entienden porque el Avilés no parece apetecible por muchos motivos.

-La mayoría de los equipos tanto en España como en México fracasan porque trabajan con objetivos a corto plazo y con presupuestos muy limitados. Cuando trabajas a medios plazos y con inversiones más elevadas, pueden esperar un semestre entero para obtener ganancias, que no necesariamente van a provenir del día a día o de las entradas que vendas en los partidos. Si observamos que se puede financiar una temporada en Segunda B lo haremos, pero siempre que yo no pierda dinero, como hasta ahora.

-La demanda de la propiedad está en la bandeja de salida. ¿Qué va a pasar?

-Creo que probablemente no llegaremos a ningún acuerdo y que será el abogado el que se tenga que encargar de eso. Si recibimos una demanda responderemos conforme a la ley, pero no creo que eso pueda prosperar, no le encuentro sentido a la demanda. En la escuela se está pagando lo que es normal, pero no vamos a pagar a todo el que aparece con que se le debe dinero.

-¿No hay ninguna posibilidad de acuerdo amistoso con Tejero?

-Nosotros ya le hicimos una oferta, superbuena oferta, que desestimó totalmente. Era el momento adecuado y dejó claro que no quiere vender la propiedad. No entiendo su posición ni lo que pretende con la demanda. Quizás aún hoy estaríamos interesados en la compra, pero ya tendría que acercarse él porque nosotros ya hicimos la oferta. Creo que eso no se va a revertir y en este minuto tengo opciones que podrían ser más interesantes.

-¿Sigue con la intención de ampliar la inversión en España comprando otro club?

-Tenemos varias propuestas que se están estudiando y valorando. Este tipo de negocio se cierra a partir de que terminan las temporadas, aunque no siempre es así. Hay un montón de clubes que no tienen dinero para aguantar una nueva temporada y están buscando soluciones, socios inversores o compradores.

-¿IQ Finanzas va a seguir en el Avilés?

-Depende del presupuesto. Si as asciende requiere de una cantidad para poder competir y necesitaremos que la ciudad apoye para seguir. Si eso no se produce estamos evaluando la dificultad de soportar en estas condiciones una inversión para Segunda B.

-¿Es cierto que Tamargo está apartado del primer equipo?

-José Luis es el arquitecto de este equipo, que está bien construido y mejorado para darnos la alegría del ascenso. Para nada está apartado, lo que pidió fue ver otros equipos que puedan ser interesantes para comprar, jugadores que puedan venirle bien a nuestros proyectos en España y en México.