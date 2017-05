Real Avilés | «Aunque sea un debutante, el Cristo nos pondrá las cosas muy difíciles»

Tras conocer que el Cristo Atlético será el rival en la primera ronda del 'play off' de ascenso a Segunda División B, los capitanes del Real Avilés, Pantiga y Matías, y el último fichaje, Bidari, analizan las vicisitudes de una eliminatoria que los tres afrontan con mucho respeto y ganas de hacer un buen papel, los dos primeros después del batacazo sufrido hace un año frente al humilde Lagun Onak.

Pantiga cree que el sorteo ha sido «bueno por el desplazamiento, el terreno de juego y el equipo, pues, en teoría, al ser debutantes quizá les pueda pasar algo de factura». Sin embargo, el capitán blanquiazul no se fía ni un ápice, pues «nosotros no estamos en nuestro mejor momento. Lo que sí creo es que si logramos pasar esta primera ronda eso nos daría un plus que sí nos convertiría en un equipo con claras aspiraciones de ascender a Segunda B».

Y es que el futbolista gijonés no oculta que «ahora mismo no estamos demostrando nuestro mejor nivel. Somos conocedores de nuestras posibilidades, porque a lo largo del año hemos competido bien, pero no estamos en nuestra mejor forma y eso lo ve todo el mundo. ¿Los motivos? Pues todo lo extradeportivo que ha pasado, la última mala dinámica que tuvimos... Pero bueno, creo que estas dos victorias, junto con el segundo puesto y la Copa del Rey han levantado un poco el ánimo del equipo. Se ve el vestuario más unido y mismamente en los últimos dais hemos hecho dos meriendas. Los resultados lo aplacan todo y tenemos que seguir en esta línea».

Pantiga no se olvida del año pasado, cuando el Real Avilés cayó eliminado a las primeras de cambio ante un rival sobre el papel inferior como el Lagun Onak. «La experienica del año pasado nos vendrá bien, porque la mitad de la plantilla es la misma, para no sólo no confiarnos, sino ir con todo lo que tenemos a por una eliminatoria que no será fácil. Vivimos el disgusto en nuestras propias carnes y tenemos que afrontar los dos partidos con todas las alarmas puestas».

Para Matías, el Cristo Atlético es un rival «difícil, como cualquiera de los que nos podría haber tocado. En un 'play off' la gente siempre aprieta mucho y me quedo con que será un buen viaje para nosotros y para la afición». El extremo de Riaño reconoce que es positivo «que jueguen en un estadio como La Balastera, pero habrá que ver el estado del césped, pues las informaciones que nos llegan no están muy claras. Unos dicen que está bien y otros que como juega también el Palencia y un equipo de rugby que está regular. Hasta que no lleguemos allí no lo sabremos».

Saliendo del bache

Al igual que Pantiga, Matías no oculta la mala dinámica que asoló al equipo en las últimas semanas y que le impide llegar al 'play off' en las mejores condiciones. «El equipo está saliendo todavía del bache que tuvimos, posiblemente debido a cosas externas. Pero bueno, ahora lo veo recuperado y con más ganas que nunca de pasar la eliminatoria». En lo personal, el extremo anotó un precioso gol en la última jornada frente al Colunga, algo que le podría convertir en titular el domingo. «Siempre que llega un entrenador nuevo quiere ver cosas para dar con la tecla y espero haberle convencido en los minutos que me ha dado para ser titular», comenta.

Por último, Bidari coincide en que «la parte positiva del sorteo para ambos equipos es el tema del desplazamiento. Por lo demás, no creo que a estas alturas de la temporada haya rivales fáciles. Después de 38 jornadas, si un equipo ha acabado en 'play off' es por algo... Sí es cierto que gusta el hecho de que este domingo disputemos la ida en un gran estadio». El madrileño tiene claro que «en este tipo de eliminatorias hay que dar el máximo, porque en nuestro caso hay mucha gente detrás, y nos jugamos el trabajo de todo un año. Debemos centrarnos en nosotros, pues tenemos plantilla e ilusión para plantar cara a cualquier rival».