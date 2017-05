Parreño no quiere hablar de favoritos porque «eso se demuestra en el campo»

Paco Parreño no quiere ni oír hablar de la palabra favorito para valorar el resultado del sorteo por el perfil modesto del rival: «Para nada, eso no existe a estas alturas, en estas eliminatorias todo se iguala y si no estás a la altura del rival en intensidad y en esfuerzo, te equivocas y lo pagas seguro. El Cristo es un equipo que se ha clasificado por méritos propios y los informes que nos llegan son muy buenos, hablan de un equipo que sabe a lo que juega y tenemos que estar preparados, y sobre todo que nadie piense que va a ser una eliminatoria fácil, ni mucho menos». Se muestra «ilusionadísimo» y ve a sus jugadores «muy metidos para superar esta primera eliminatoria».

Lolo Infante es el entrenador del Cristo, al que llegó la pasada campaña en la décima jornada cuanto tenía dos puntos. Salvó al equipo y esta temporada «hemos sido la revelación, todo nos ha salido bastante bien y nos hemos ganado este premio». Ve favorito al Avilés porque «tiene otras consideraciones que las nuestras y la presión es más suya, pero eso no impide que afrontemos la eliminatoria con el objetivo de competirla». Parreño dice que «está al 50 por ciento» e Infante matiza que «no tanto, pero vamos a luchar por superar al Avilés». Infante, que ya se midió a los blanquiazules al frente del Palencia en la liguilla de ascenso de 2001, espera que esta vez cambie la suerte y pueda eliminar al equipo de una ciudad en la que tiene vínculos familiares y en laque ha veraneado muchos años.