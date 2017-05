Álvaro López ya está en Avilés para «supervisar cosas»

El director financiero de IQ, Álvaro López, ya está en Avilés tras llegar ayer a última hora de la tarde procedente de México con escala previa en Londres. López estará en nuestra ciudad hasta el próximo sábado, día en el que volará a Londres para emprender un negocio. Cinco días después viajará hasta Israel, «donde tenemos una reunión de trabajo con un importante grupo de inversores», dijo nada más llegar al Hotel Los Balagares, en el que se alojará en esta su cuarta estancia.

En ella tiene varios asuntos que tratar, todos vinculados al Avilés, en primer lugar «apoyar al equipo de cara a este 'play off' de ascenso, en el que tenemos puestas muchas esperanzas. El equipo está bien, parece que el ruido ha cesado y ese es el clima que se necesita para superar este reto». Sobre la demanda que prepara el club con su propiedad, el economista chileno se muestra «perplejo, no puedo entender que quienes incumplen quieran demandarnos, después de la inversión que se ha realizado con el Real Avilés por nuestra parte. No tiene ningún sentido y no creo que esa demanda prospere. Si es así nos defenderemos porque nosotros somos que estamos cumpliendo».

No tiene prevista ninguna reunión con José María Tejero y su tarea estos días será «estar con nuestra gente para tomar algunas decisiones, quiero supervisar algunos asuntos y para eso me veré con Dennis, con Pedro y con José Luis, además de los entrenadores». Mañana estará en la sesión con toda probabilidad para arropar a los jugadores, que la semana pasada, con un retraso de días por los trámites, cobraron la mensualidad de abril: «Nosotros cumplimos», dice Álvaro López.