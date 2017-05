«Tenemos que continuar mejorando de cara al 'play off'

Pese a que el Real Avilés certificó ayer la segunda posición y la clasificación para la Copa del Rey dos temporadas después, la cara de Paco Parreño no reflejaba excesiva felicidad tras el encuentro de ayer que enfrentó al conjunto blanquiazul al Colunga. El resultado, pese a ser «positivo», no acabó de convencer al preparador cordobés.

«Felicito al club y a los jugadores por un segundo puesto y una clasificación para la Copa del Rey que son muy importantes, pero lo que viene ahora es otra historia. El partido ante el Condal nos hizo mucho daño y eso se ha notado tanto la semana pasada ante el Urraca como hoy -por ayer-», comentó Parreño. «Volvimos a empezar perdiendo y lo positivo fue empatar pronto, pero con el 2-1 el partido nunca estuvo cerrado. La gente estaba nerviosa, estuvimos imprecisos... hasta que llegó el tercero no estuvimos tranquilos».

Parreño está convencido de que «el problema es más mental que futbolístico, aunque tenemos que seguir trabajando en cosas que no se están haciendo bien». De cualquier forma, reitera que «la predisposición de los jugadores es máxima y hoy se ha vuelto a ver que quieren conseguir el ascenso». Para ello, «tenemos que seguir mejorando». En cuanto a preferencias, «sin ser egoísta no me gustaría el sur por el viaje, pero cualquier rival te puede ganar y tú puedes ganar a cualquiera. Los 'play off' son imprevisibles».

Por su parte, José Luis Rodríguez, técnico del Tuilla y exdirector general del Real Avilés, lamentó «el penalti inexistente y la expulsión de Busta, que condicionó el partido. Aun así, el equipo estuvo metido hasta el 3-1». Para el gijonés fue un encuentro «muy especial» y ahora «deseo el ascenso del Real Avilés. Fue una etapa muy bonita».