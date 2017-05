Parreño prueba con Bidari en el puesto de Yago Vázquez junto a Pantiga

El entrenador del Real Avilés, Paco Parreño, dejó ver ayer, en el partidillo de entrenamiento disputado en el campo de Santo Domingo, en Miranda, un boceto del equipo inicial por el que apostará frente al Colunga en la última jornada liguera. El técnico cordobés formó dos equipos, uno con los teóricos titulares del próximo domingo, con algún matiz, y otro mezclando futbolistas de la primera plantilla y del filial.

Por el lado de los a priori titulares formaron en un 4-2-3-1 Lucas Anacker; Pablo Suárez, Pantiga, Bidari, Manu Blanco; Dudi, Palazuelos; Luismi, Nacho Méndez, Matías; y Jorge Rodríguez. Cabe matizar que Álex Arias y Delgado no participaron por precaución. «Ambos querían jugar, pero no tiene sentido arriesgar a estas alturas de la temporada. Alberto lleva tocado de los adductores desde el domingo y Álex tiene cargada la zona del bíceps femoral. Si hay una rotura ahora se perderían el 'play off' y no voy a arriesgarme», explicaba ayer Parreño.

En el otro equipo, en un 4-4-2 actuaron Esteve Peña; Barragáns, Javi, Yago Vázquez, Santi; César, Marcos Torres, Diego Nuño, Keko; Ríos y Mamadou. Barragans, Santi y César son del juvenil, y Mamadou del filial, mientras que Javi es un futbolista juvenil que estuvo a prueba. «Me gusta ver a los chavales jóvenes», reconoció Parreño. En ese sentido, Álex García se quedó fuera del partidillo para que el 'míster' pudiese ver de cerca al máximo goleador del filial esta temporada, Mamadou. No en vano, el ariete avilesino no podrá ser de la partida el domingo por acumulación de amarillas.

Junto al 'Pistolero', también será baja segura Alex Seger, a quien se le ha reproducido su lesión en el tendón. «Es una lesión delicada que necesita tratamiento y hielo. Esperemos que se recupere lo antes posible», lamenta Parreño.