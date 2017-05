Real Avilés | La magistrada del juzgado número 3 de Avilés decidirá el martes la continuidad de IQ

Virginia Fernández Pérez, magistrada del juzgado número 3 de Avilés, tendrá en sus manos a principios de la próxima semana, previsiblemente el martes, la continuidad de IQ Finanzas al frente de la gestión del Real Avilés. El abogado de José María Tejero, Alfonso Tomás Menéndez, informó ayer a LA VOZ que «la solicitud judicial que presentamos en su momento por la vía de urgencia, del nombramiento de un administrador judicial al considerar que había unos incumplimientos graves de la gestora, ha turnado al juzgado número 3 de Avilés para que resuelva la magistrada».

Por ello, «dado que es un procedimiento que no tiene por qué oír a la otra parte como dice la ley, la resolución, bien sea positiva o negativa, la tendremos muy pronto, posiblemente el martes. Además, será en el juzgado número 3 en el que interpondremos la demanda de resolución del contrato dentro del plazo que nos marca la ley, que es de veinte días a partir de ahora», una demanda que Menéndez hará efectiva decida lo que decida la magistrada y sin duda «antes de que se agote el plazo, porque ya la tenemos redactada».

En caso de que jueza Virginia Fernández admita la solicitud, automáticamente sería nombrado un administrador judicial que apartaría de la gestión a IQ Finanzas por incumplimiento de contrato. «Consideramos que había unos incumplimientos graves de la gestora y teníamos el temor, muy fundado en derecho, de que se pudieran realizar actuaciones que perjudicaran gravemente al club o los clubes dependientes, o que se siguieran incumpliendo las cláusulas del contrato. Fundamentalmente son los impagos, pero hay más. Ellos cobran las cajas, las cuotas, pero luego lo gastan en lo que quieren y no nos han dado nunca justificación», explica el abogado. Aunque el club filtró a algunos medios que Juan Carlos García, presidente del Navarro, era el principal candidato para convertirse en el administrador judicial del Real Avilés, éste confirmó a LA VOZ que «bajo ningún concepto».

Por su parte, Álvaro López, director de IQ Finanzas, reitera que «no creo que haya ninguna falta importante en nuestra gestión. Es una acción ventajosa que no tiene trascendencia. Aun así, nuestro abogado responderá en su momento. Por lo pronto, no teníamos antecedentes de esa acción y no nos preocupa, estamos centrados en el 'play off'. Es una lástima ver de lo que se preocupan los demás», zanjaba ayer desde México.