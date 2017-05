Real Avilés | «Lo principal es ganar, pero siempre es positivo ayudar al equipo con goles»

Con sus dos tantos, Rubén Palazuelos se convirtió el pasado domingo en el principal artífice del triunfo del Real Avilés sobre el Urraca en Posada de Llanes. Un triunfo clave en todos los sentidos, pues el conjunto blanquiazul acumulaba por primera vez en la temporada tres jornadas consecutivas sin ganar. El cántabro suma ya en lo que va de liga diez dianas, su mejor registro en una temporada pese a su extensa trayectoria. Su tope hasta la fecha eran seis, logrados cuando militaba en el filial del Racing, en Segunda B, en la temporada 2003-2004.

Palazuelos culpa a sus buenos números de cara al gol a «la libertad que tengo en algunos partidos para llegar a posiciones de remate. Cuando juego con Dudi, por ejemplo, con el que más he jugado esta temporada y con el que me entiendo muy bien, él me cubre las espaldas y me puedo soltar más». Peligro constante en los balones parados ofensivos, el cántabro recuerda que «jugué en Inglaterra y en Escocia y ahí se utiliza mucho el balón parado. Aprendí muchas cosas y afortunadamente también me puedo aprovechar de la envergadura».

De todas formas, más allá de los tantos, el pivote deja claro que «lo más importante es que el equipo gane. Siempre es positivo ayudar con goles, pero si no ganamos no importa nada. Veníamos de una mala racha de resultados y era fundamental ganar. Ahora a ver si podemos terminar la liga siendo segundos y afrontar en buenas condiciones el 'play off' de ascenso para lograr el objetivo de la temporada». Cuestionado por el ambiente que se vive actualmente en el vestuario, Palazuelos no tiene dudas. «No hay más que vernos entrenar. Todos estamos poniendo todo de nuestra parte para conseguir el objetivo y eso creo que también se ve en los partidos. Aunque últimamente no hemos tenido fortuna con los resultados, ante el Urraca el domingo se vio en la remontada que el equipo tiene ganas de hacerlo bien».

En cuanto a la polémica que rodeó sus palabras hacia Tamargo en el vestuario tras la derrota frente al Tuilla, Palazuelos no esconde que «dije lo que creía que tenía que decir en ese momento, y a partir de ahí no fui yo el que lo sacó del vestuario. Es un tema del que no quiero hablar demasiado. Yo soy un profesional, me toca hablar en el campo y eso es lo que trato de hacer en cada partido y en cada entrenamiento».

Al igual que sus compañeros, Palazuelos se encuentra en plena adaptación al nuevo técnico Paco Carreño. El cántabro asume que «un cambio a estas alturas no es fácil ni para él ni para los jugadores. Todos tenemos que adaptarnos, pero somos profesionales y sabemos lo que tenemos que hacer».

Por último, el experimentado futbolista santanderino se muestra optimista de cara a conseguir el ascenso esta temporada. «Es verdad que tendremos que superar tres eliminatorias y será muy difícil, pero creo que tenemos buen equipo, buenos jugadores y estamos capacitados. Debemos competir bien y estar acertados. Lo primero es intentar ser segundos y después pelearlos por nosotros, el club, la ciudad y por la fiel afición que tenemos».