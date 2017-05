«Tenía ganas de volver a jugar y ojalá pueda seguir en el equipo inicial hasta el final»

El capitán del Real Avilés, Pablo Pantiga, analiza el momento actual que vive el conjunto blanquiazul tras romper ante el Urraca una racha de tres jornadas sin ganar, y también su vuelta al equipo inicial, después de ver el choque ante el Condal desde la grada por sorpresa. El gijonés tiene claro que «las victorias son las que calman las tormentas y el objetivo que nos habíamos puesto ante el Urraca era ganar fuese como fuese».

Para explicar la mala dinámica vivida por los realavilesinos, la cual todavía no han abandonado, al menos en lo que a juego se refiere, Pantiga asegura que «todo influye, ya lo he dicho más veces. Todo lo institucional, el ambiente hostil que hay... toca evadirse un poco y como digo las victorias calman las aguas. De cara al 'play off' es importante acabar la temporada con dos victorias, porque en esto del fútbol lo único que vale es ganar».

Ante el Urraca, el central del Real Avilés no oculta que «no hicimos quizá un buen partido, pero tampoco era el escenario propicio con la dinámica con la que llegábamos. Ganar siempre levanta un poco la moral de cara a los entrenamientos, al grupo. Acabar la temporada con dos victorias e incluso poder quedar segundos después de todo lo que hemos pasado yo creo que estaría bastante bien». El capitán valora del domingo que «después de ponernos por detrás en el marcador en el minuto 15, teniendo en cuenta cómo llegábamos al partido, creo que el equipo tuvo una muy buena reacción para remontar. Demostramos ganas, actitud, la intención de que las cosas salgan bien, y no se puede dudar pese a que los resultados no hayan sido buenos en las últimas jornadas que pelearemos por subir».

En lo personal, Pantiga reconoce que «parecía que no iba a jugar más, pero mira, he vuelto y muy contento. Me lesioné cuando mejor me encontraba de todo el año, me sorprendió un poco seguir fuera del equipo a recuperarme y bueno, la verdad es que el domingo me encontré mejor de lo esperado». Cuestionado por la competencia, el gijonés sonríe al decir que «parece que ahora somos todo centrales en el equipo, pero bueno, participé, que era lo que quería, y a ver si puedo continuar como titular hasta el final».

En cuanto al posible alejamiento de Tamargo del primer equipo para seguir a rivales de cara al 'play off', el capitán no sabe nada. «Yo sé lo que leo en la prensa. Nadie me ha dicho nada y en el equipo no tenemos ni idea de todo eso. ¿Si hay tensión? Vimos lo que pasó el otro día en la grada», concluye el futbolista.