El equipo puede llegar limpio a la fase de ascenso

El Real Avilés podrá llegar limpio de sanciones a las eliminatorias de la fase de ascenso. Jorge Rodríguez cumplía con su quinta tarjeta amarilla ante el Condal y Álex García hizo lo propio el domingo en Posada de Llanes. Las amonestaciones, salvo que se cumpla la quinta en la jornada 38, no cuentan para el 'play off' y en situación de riesgo está Dudi, que vio ante el Urraca la cuarta tarjeta. Parreño medita reservarlo el domingo en la visita del Colunga y salvo que haya alguna expulsión, el Avilés no tendrá sancionados.

En cuanto a secuelas físicas del partido con el Urraca, Alberto Delgado tiene una contractura en el isquiotibial, Álex Arias una fuerte contusión, mientras Álex Seger se retiró del entrenamiento al acusar unas molestias que ya padeció meses atrás en el tendón rotuliano. Las pruebas médicas determinarán el alcance de la dolencia.