Palazuelos sale al rescate del Avilés

Dos goles de Palazuelos le dieron la vuelta a un partido que se había torcido para el Real Avilés en su visita a Posada de Llanes (1-2) tras adelantarse un equipo local que se jugaba una permanencia muy difícil para el conjunto oriental, víctima del poderío del centrocampista cántabro. La victoria, primera de la era Parreño-Blas, rompe una dinámica de tres partidos sin ganar además de permitir llegar a la última jornada con posibilidades de optar a la segunda plaza.

El nuevo cuerpo técnico hizo varios cambios significativos en convocatoria y once inicial respecto al domingo pasado, con el regreso de clásicos como Pantiga y Dudi, pero eso no evitó que el Avilés sufriese lo indecible en La Corredoria, en un partido de mucha disputa en el que los blanquiazules supieron meter pierna e intensidad. Con eso pudo igualar la voluntad del Urraca, al que superó por la pericia de un Palazuelos oportunista en el tanto del empate y poderoso en el de la victoria.

Con la imperiosa necesidad de al menos puntuar, el Urraca salió con mucho garbo al partido y los minutos de arranque fueron de ida y vuelta, con los locales dificultando la circulación de balón avilesina con cuatro centrocampistas. Sin llegar a crear ocasiones, el equipo de Iván Miner merodeaba el área de Guillermo hasta que dio en la diana a los 14 minutos. Tras una falta lateral despejada por la defensa, el cuero volvió al área donde Cristian cabeceó de espaldas forzando una muy buena estirada de Guillermo. El propio Cristian recogió el rechace del portero poniendo un centro al área chica donde San Eloy ganó a la zaga entrando con todo para cabecear al fondo de la red.

El tanto dejó tocado al Avilés y el Urraca se animó disfrutando de una segunda opción en un servicio de Cristian que Javi Toyos, tras irse en velocidad de Yago, desaprovechó en el área con un remate blando a las manos de Guillermo. Los locales dieron un paso atrás y los avilesinos se pusieron a buscar el área sin mucho éxito, hasta que rebasada la media hora Álex García ganó una falta en el borde del área muy protestada. El castrillonense ejecutó el directo estrellando el balón en el poste y Palazuelos sacó la caña para anticiparse y cabecear el rechace a la red.

Hasta el descanso el partido no dio para más que un cabezazo alto a la salida de un córner de Yago, al que Bidari iba a suplir al descanso en la primera medida correctora del banquillo en busca de una mejora en seguridad y salida de balón.

La segunda parte comenzó con un aviso del Urraca en un remate de Cristian que no cogió portería, pero la inercia se mantenía con el Avilés dominando de la mano de un Palazuelos al que Dudi supo cubrir bien las espaldas para permitir las subidas del cántabro. Álex Arias, que se inicio actuó escorado a la izquierda con Luismi en el enganche, probó a Dani Laviana con un remate desde la frontal que el portero local envió a córner con apuros.

El Urraca apenas daba ya señales en ataque, pero su trabajo defensivo era bueno y el Avilés no encontraba la manera. Parreño hizo su segundo relevo con Marcos Torres por Luismi, buscando más juego por las bandas, pero tampoco así el equipo llanisco daba su brazo a torcer dando por buenísimo un empate con el que dependería de sí mismo para la permanencia. Borja Argüelles intentó sorprender a Guillermo con un chut a pierna cambiada, pero el esfuerzo del Urraca estaba en la contención ante un Avilés que no era capaz a crear superioridades en sus llegadas al ataque.

Así que se gastó el último cartucho con la entrada de Sergio Ríos en el relevo a Matías en el minuto 77. El avilesino hizo bueno el cambio porque un minuto después, en el primer balón que le mandaron, ganó el saque de esquina de la victoria. Álex Arias la puso en el área y Palazuelos, entrando con todo, le dio a su equipo la victoria estampando la pelota en la red con un tremendo testarazo.

Los minutos finales no alteraron el marcador, aunque el partido estaba para ello, con el Urraca echado arriba y con huecos que el Avilés no encontró para sentenciar. Álex Arias tuvo la contra del 1-3, pero si centro no le llegó ni a Ríos ni a Torres y en la prolongación Cristian cabeceó alta una falta.