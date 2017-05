«Nos falta convencimiento», asegura Paco Parreño

Paco Parreño se fue con un sabor agridulce del campo de La Corredoria. El técnico del Real Avilés se mostró contento por el «esfuerzo y la actitud» de los suyos, pero sigue insistiendo en que «debemos mejorar la imagen de cara al próximo partido».

El triunfo ha costado «mucho» para Parreño. «Estamos bajo mínimos. Veníamos de un partido horrendo que trajo consecuencias gravísimas y cuando se nos pusieron 1-0 a los quince minutos todo estaba muy cuesta arriba». Sin embargo, «la falta fue sacada magistralmente, Palazuelos ha seguido la jugada y el empate antes del descanso nos vino muy bien».

Para Parreño el equipo ha estado «mejor que ante el Condal, pero nos sigue faltando convencimiento. Arriesgar más en campo contrario pero al mismo tiempo no perder tantas pelotas. Veo un problema ahí, aunque por lo menos hoy se ha ganado dignamente, el equipo se ha partido la cara y la victoria en la segunda parte ha sido consecuencia de irnos hacia arriba».

El nivel del Urraca no sorprendió al cordobés, pues «se han encontrado con un gol que eles ha dado alas, pero afortunadamente vino pronto el empate. En la segunda parte hemos podido rematar el partido mejor con la última jugada. Me voy contento con el trabajo, con que hay una intención de hacer bien las cosas, pero esto no es fácil y debemos mejorar de cara al 'play off', que serán partido muy competidos».

Oportunidad perdida

Iván Míner, entrenador del Urraca, aseguró tras el encuentro que «no puedo reprochar nada a los chavales. Han competido, han trabajado, han luchado... pero en dos balones parados se han llevado el partido. Es un golpe muy duro para nosotros porque se nos complica mucho la permanencia, pero seguiremos luchando hasta el final».