«Tenemos que mejorar nuestra imagen»

No ha sido fácil la semana para Paco Parreño, técnico del Real Avilés que el pasado domingo estrenó su segunda etapa al frente del banquillo del club con una más que dolorosa derrota frente al Condal en el Suárez Puerta (1-3). Un encuentro para el olvido en el que el conjunto blanquiazul no sólo perdió tres puntos, sino que ya no depende de sí mismo para ser segundo, ha dicho adiós definitivamente al título y para colmo hubo incidentes fuera del terreno de juego.

Fruto de todo ello, el preparador cordobés no oculta que «el lunes fue un día fuerte, tosco. Charlamos, apretamos un poco la sensibilidad y yo quería ver qué respuesta daban los jugadores, que al final ha sido fenomenal a nivel de relación con ellos. Se dijo todo lo que había que decir, aunque suene a tópico, y a partir de ahí creo que todos estamos convencidos para mejorar».

Parreño segura que «los jugadores están bien, concienciados de que hay que mejorar todo, porque después de lo del domingo no queda otra que levantarse». Así, «el miércoles se entrenó fuerte, el jueves también, hoy -por ayer- a nivel de carga fue liviano pero muy exigente, trabajamos el balón parado... y para mañana -por hoy- haremos un entrenamiento algo más compensatorio que lo llevará Tejada -el preparador físico-».

Cuestionado por el difícil encuentro de mañana ante el Urraca (La Corredoria, 18.30 horas), pues el conjunto llanisco se está jugando la permanencia en la categoría, Parreño explica que «una de las cosas que he hecho ver a los jugadores esta semana es no ser tan placenteros. Hay que meter más agresividad, más pierna, y está claro que nos enfrentamos a un partido dificilísimo. Ellos se juegan la categoría y el campo no es el que nosotros quisiéramos, aunque es el que hay, estaba puesto en el calendario al inicio del campeonato y nosotros entrenamos en sintético, así que no es excusa».

En ese sentido, «en el 'play off' de ascenso es muy posible que nos encontremos con un campo de esas características, pues el 80% de los de la Comunidad Valenciana son sintéticos, prácticamente la totalidad de ellos en Murcia y también en Andalucía». Regresando al partido de mañana, el cordobés incide en que «sabemos perfectamente lo que nos vamos a encontrar, no nos puede sorprender nada y tenemos que contrarrestar la intensidad del Urraca con la misma o incluso más fuerza».

Tras el varapalo sufrido ante el Condal, el entrenador del Real Avilés reconoce que realizará «entre dos y tres cambios» en el equipo inicial. «El equipo no me gustó nada el otro día y tendré que hacer alguna modificación para que de una vez por todas se trabaje en el partido lo que ensayamos en los entrenamientos. En mi primera semana estuvimos hablando de juntar las líneas, tener dos líneas de cuatro y dos puntas y no se hizo nada, ni parecido».

Aun así, esta semana hemos seguido insistiendo en lo mismo, pero con otros nombres. Tengo la idea en la cabeza de lo que quiero, pero debo rematarlo con el entrenamiento de mañana -por hoy-. Siempre queda ese último ensayo en el que puedes resolver las últimas dudas». Son palabras de un Paco Parreño que aspira mañana a conseguir su primera victoria en la que está siendo su segunda etapa en el Real Avilés, tras dirigir a los blanquiazules en Segunda División B en la temporada 1998-1999.