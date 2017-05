Real Avilés | «Queda lo más bonito de la temporada que es el 'play off'»

Bidari García fue el principal protagonista del Real Avilés el pasado domingo, dentro de un partido frente al Condal en el que el conjunto blanquiazul mostró posiblemente su peor cara de la temporada. Pero dentro del desastre general, el polivalente futbolista madrileño consiguió dos logros interesantes. Por un lado marcar su primer tanto como futbolista realavilesino en su segundo partido con el equipo, y por otro conseguir el gol número 2.000 de la historia del club desde 1983, año de la fusión con el Ensidesa.

El último fichaje del Real Avilés no ocultaba ayer tras el entrenamiento que su gol no le impidió tener una sensación «agria» tras el partido, «ni siquiera agridulce, porque lo que queríamos era ganar el partido, era a vida o muerte y no hicimos bien las cosas». El madrileño recuerda que «el objetivo que nos habíamos marcado era ganar los últimos tres partidos de liga y en la primera oportunidad fallamos, así que no estamos nada contentos».

Cuestionado por las causas del mal encuentro disputado, Bidari cree que «quizá durante el partido nos pudo la ansiedad, las ganas de hacerlo bien, y a veces eso puede pasar factura. Además, posiblemente enfocamos mal el partido en el sentido de pensar en ganar los últimos tres partidos, ir más allá, y no pensar únicamente en el Condal y en ir partido a partido». Por todo ello, el polivalente futbolista cree que lo mejor es «olvidar, sin dejar de aprender de los errores, lo que pasó el domingo, y centrarnos ya en ganar al Urraca».

Un choque que «no va a ser nada fácil porque ya me han comentado que es un campo de reducidas dimensiones y de césped artificial, pero no es excusa porque nosotros entrenamos todas las semanas en Miranda. Será un partido a vida o muerte para los dos equipos y eso se tiene que notar al menos por nuestra parte. Tenemos muchas ganas de quitarnos las malas sensaciones del otro día».

Preparados

En el apartado personal, Bidari afirma que «cada vez me siento mejor. Poco a poco voy cogiendo el ritmo de competición y lo importante es llegar bien al 'play off', que es lo más bonito de la temporada». El madrileño ve «bien» al equipo para afrontar tal desafío, pues pese al ruido exterior «tenemos una gran plantilla, con jugadores de otra categoría y muy compensada en todas las líneas. Estoy seguro de que eso se acabará demostrando en el campo».

Además, Bidari no sólo cree que el vestuario está «unido», sino que «es uno de los mejores que me he encontrado a lo largo de mi carrera. Es verdad que mis compañeros lo han pasado mal esta temporada con el tema de los impagos y la cantidad de cosas que se han hablado desde fuera, y que yo al llegar el último estoy un poco fuera de todo eso, pero lo cierto es que el ambiente desde que llegué es bueno y eso se puede ver en los entrenamientos».

Para solucionar el ruido exterior, que «lógicamente cuando lees cada día cosas nuevas, demandas y demás, al final algo te acaba influyendo -aunque en mi caso intento no leer mucho y centrarme en lo futbolístico-, lo ideal es conseguir victorias. Cuando ganas todo se ve de otra manera y si conseguimos ascender seguro que ayudará al club. Habrá movimientos en otras esferas, quizá se pueda invertir más... Nuestro trabajo es ascender, yo lo veo así. Nos queda lo último, lo mejor, el 'play off', y queremos llegar a él como segundos y con la máxima moral posible».

Hoy, en Miranda de nuevo

Tanto Bidari como el resto de sus compañeros continuarán hoy con el plan de entrenamientos de la semana, a partir de las 10.30 horas en el campo sintético de Santo Domingo. Paco Parreño tiene a todos sus jugadores disponibles, incluido Dudi, que aunque no está al cien por cien de sus molestias en la rodilla sí que pudo completar el entrenamiento y está a disposición del entrenador. Parreño no dio ayer pistas sobre la alineación y sigue pidiendo intensidad y colocación a los suyos.