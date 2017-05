Parreño, decepcionado, dice que «esto tiene que cambiar»

Fue el peor estreno posible y Paco Parreño está afectado, decepcionado por lo que vio en su equipo el domingo ante el Condal. Y tiene claro que «esto tiene que cambiar. Para ganar hay que ser más intensos, poner todo en el campo y eso no lo vi. Pero no por falta de querer hacerlo, creo que todo es un problema mental. De nada me vale afinar al máximo por semana si en el campo el jugador no le mete el cien por ciento».

El nuevo entrenador del Avilés charló ayer antes de la sesión con sus futbolistas para hacerles llegar el mensaje y enderezar el rumbo del equipo. «Así no vamos a ninguna parte, habrá que hacer mucho más intensos los entrenamientos y tocar la sensibilidad de los jugadores. Después de lo de ayer esto es dentro o fuera».

Entiende que tras la charla vio una buena reacción en los jugadores, aunque a la pregunta de si hay un grupo unido, el cordobés tira de experiencia: «Voy a pensar que no está roto, que todo el mundo no sabe expresar el cariño de la misma forma». Trabajo tiene por delante Parreño y sus ayudantes para enderezar a un equipo torcido en el peor momento.

El partido de Posada de Llanes ante el Urraca, domingo a las 18.30, centra ahora el objetivo de un Avilés que necesita recuperarse.