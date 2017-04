Real Avilés | «No haremos muchos cambios en el esquema pero sí en la idea»

Paco Parreño compareció ayer ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará mañana a Real Avilés y Condal en el Suárez Puerta (18.30 horas). El técnico cordobés se mostró muy satisfecho con el trabajo de sus nuevos jugadores, pues «les estamos dando mucha información y no es fácil, pero la predisposición y el esfuerzo están siendo muy altos y eso se agradece».

Cercano y amable, el veterano entrenador ve en el Real Avilés a un equipo «técnico, con buenas individualidades y una plantilla equilibrada, pero en el campo hay que mostrarse como un equipo. Hay que ser trabajador y solidario porque no siempre ganan los mejores, como ha demostrado, por ejemplo, el Atlético de Madrid los últimos cinco años».

En ese sentido, Parreño reconoce que «quedan pocos partidos y no creo que sea positivo tocar mucho el esquema y la alineación. Podría ser contraproducente. Pero sí es verdad que hemos estado trabajando en matices y poco a poco el equipo los va entendiendo. Hemos hecho pruebas durante la semana y ya sé más o menos por qué equipo voy a apostar el domingo -por mañana-, pero evidentemente no lo voy a decir públicamente por respeto a los profesionales».

Aunque reconoce que «el Condal es un buen equipo dentro de la categoría y seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles, ahora mismo me importa más lo que hagamos nosotros. Lo principal es ganar, porque es lo que se busca en cada partido y además nos daría una tranquilidad que el equipo y la afición necesitan; pero además pienso que tenemos que realizar un buen juego y en eso estamos trabajando. Tenemos jugadores y capacidad para hacerlo y es uno de los objetivos».

Parreño tiene muchas ganas de que llegue el día de mañana, pues «en Asturias dejé mi corazón cuando se fui y todavía quedan pedacitos por aquí. Yo inauguré el Suárez Puerta y para mí será muy especial volver a entrenar aquí». En cuanto al césped, el cordobés incidió en que «no está á mal, pero tampoco está bien, dejémoslo en regular», sonríe. Aun así, espera conseguir la primera victoria de lo que está siendo su segunda etapa en el Real Avilés.

Han pasado muchos años, pero algunas costumbres no cambian, como que se ha vuelto a alojar en el Centro de Alto Rendimiento del Embalse de Trasona, junto a los piragüistas. «No me gusta demasiado estar en el centro de la ciudad. La primera vez que vine ya estuve allí y me encanta. Ya tengo habitación y es una gozada abrir la ventana y ver el lago. Da vida. Además tengo allí un gimnasio y una zona preciosa para correr», explicaba ayer un técnico cordobés que se encuentra en un envidiable estado físico a sus 67 años, 68 en junio.

El nuevo preparador blanquiazul tiene claro que «todos los que estamos dentro del club tenemos enfocado ya el 'play off' y queremos llegar a él lo mejor posible, pero para ello hay que entrenar bien, mejorar como equipo y conseguir victorias para llegar a esa fase decisiva plenos de moral», concluye.