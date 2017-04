Real Avilés | «No me esperaba la destitución a estas alturas de la temporada», lamenta Pablo Lago

Visiblemente emocionado compareció ayer Pablo Lago ante los medios de comunicación, después de despedirse de la plantilla del Real Avilés en el vestuario de Santo Domingo. El técnico vegadense acudió a la sesión acompañado por sus ayudantes Pablo Busto y Dani Balbín, los cuales abandonarán el club junto a él en un gesto de lealtad de los que escasean. Aunque el ya expreparador blanquiazul sabía que «durante la temporada se rumoreó bastante la destitución y siempre fui consciente de ello», lo cierto es que le sorprendió «que se diese ahora, a tres jornadas del final del campeonato, con el equipo recién clasificado para el 'play off' y con el título todavía en juego».

Y es que Lago es de la opinión de que «el equipo está capacitado para lograr el objetivo a final de temporada. Hace quince días éramos líderes y el título está a cuatro puntos a falta de nueve. Todavía había opciones». Además, el vegadense recuerda que «aunque la plantilla está más equilibrada que el año pasado, competimos contra equipos de gran nivel como el Sporting B pero con el hándicap de haber sufrido muchos problemas externos. Impagos, incertidumbre... no ha sido fácil gestionar todo eso en el vestuario y aun así creo que hemos sido regulares en los resultados».

Aunque omitió nombres, Lago no pudo ocultar su decepción por las formas de su cese, pues el encargado de notificarle la destitución fue «Pedro, el jefe de prensa, que me llamó ayer por la tarde». Al segundo entrenador y técnico de porteros, Pablo Busto, nadie le comunicó «nada, me enteré por LA VOZ», mientras que el preparador físico Dani Balbín no continuará en el equipo porque «la conexión con Pablo ha sido muy grande, desde el primer momento compartimos ideas y si él no sigue, aunque el club sí me ha propuesto continuar, prefiero irme. Me es imposible seguir».

Pablo Lago negó cualquier tipo de división dentro del vestuario. «En todos los equipos hay problemas a lo largo de la temporada, lo que pasa que en el Avilés, por su entorno dentro de la categoría, se ven más. Pero yo antes, durante y después del partido contra el Ceares vi al equipo unido, a los que no jugaban animando y a los que lo hicieron dejándoselo todo en el campo. Sigo manteniendo que este equipo puede ascender esta temporada y ojalá lo consigan».

Cuestionado por un balance sobre su etapa de casi dos temporadas en el club, el entrenador vegadense afirma que «me llevo muchas cosas del Avilés», haciendo hincapié en la primera campaña. «Cuando llegamos esto era prácticamente un solar. Tuvimos que hacer un equipo nuevo de cero y formamos un gran grupo que peleó por el título y disputó el 'play off'. Este año el proyecto fue totalmente distinto y tuvimos que convivir con situaciones difíciles, pero hemos competido hasta el final».

Nuevo cuerpo técnico

Con las salidas de Pablo Busto y Dani Balbín junto a Pablo Lago, José Luis Tamargo deberá buscar un preparador físico y un entrenador de porteros que acompañen en los entrenamientos a Paco Parreño y Blas, que ayer dirigieron en solitario. «Tejada es una opción», reconoció ayer el director deportivo, aunque su trabajo en la escuela del club y en un colegio de Cangas del Narcea complican su llegada, pese a su afinidad con Blas.

En los próximos días se conocerán los acompañantes de un tándem técnico que, en palabras de Tamargo el martes en la presentación oficial de ambos, es una «apuesta de futuro» para el club. Hoy, en Miranda, nuevo entrenamiento.