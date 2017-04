Real Avilés | Tejero espera presentar su demanda en los próximos días para desalojar a los gestores

Álvaro López, representante del grupo inversor IQ Finanzas, gestor del Real Avilés, le quiso quitar ayer hierro a la demanda que José María Tejero presentará lo antes posible -ayer se ultimaba el papeleo- con el objetivo de rescindir el contrato de gestión entre la empresa mexicana y el Real Avilés por «incumplimiento de contrato». Tejero no entiende que IQ no haya abonado desde el comienzo de año los pagos correspondientes a la escuela y la demanda llevará consigo una solicitud por vía de urgencia de nombrar un administrador judicial que lleve las riendas del club. El requerimiento se espera tramitar hoy.

El dirigente chileno, muy calmado ya en México tras disfrutar de dos semanas de vacaciones por España, asegura que «lo que cuenta Tejero me tiene sin cuidado. Creo que ha cometido muchas faltas éticas y legales a lo largo de muchos años y que me demande a mí creo que es como Alicia tras el espejo». A la espera de recibir la demanda, la cual ayer no fue enviada, al encontrarse el abogado de José María Tejero, Alfonso Tomás, ultimando la redacción del escrito, el chileno admite que «responderé legalmente, pero no dejaré de trabajar por el Real Avilés».

Cuestionado por los motivos de los impagos a la escuela, el principal representante de IQ Finanzas matiza que «nosotros estamos pagando y lo que están contando ellos es una exageración total. Algunas cosas se han ido pagando antes y otras después, porque llevamos apenas tres meses en el club. Cómo administremos el dinero y los pagos es cosa nuestra. En la escuela no contamos con un administrador de confianza, yo ni conozco a quienes lo hacen, no se me han presentado nunca, y lo cierto es que lo único que hacen es enviarme cuentas».

Álvaro López confía en que «no habrá problemas», algo que concuerda con el proyecto «de futuro» que Tamargo le ha presentado al tándem de entrenadores Paco Parreño y Blas García, los cuales comenzarán hoy a trabajar en Santo Domingo.