«Es una pena, el objetivo desde ahora es llegar fuertes al momento decisivo»

Amargura en las palabras de Pablo Lago al final del partido de La Cruz, en el que su equipo dominó sin éxito: «El empate es muy poco premio para lo que veníamos buscando, que era sumar los tres puntos, pero no hemos acertado. Tuvimos un montón de ocasiones, no las he contado, y sabíamos que poniéndonos por delante el partido se terminaba, esa era la clave». El técnico lamenta que «generamos mucho y no acertamos, incluso hemos fallado un penalti. No hemos podido ganar pese a que hicimos todo por conseguirlo. Te vas triste porque el equipo se ha vaciado y solo nos llevamos un punto, e incluso al final cuando nos echamos arriba corrimos muchos riesgos y ellos han tenido también la posibilidad de ganar, aunque casi todas las oportunidades fueron nuestras, como la última que tuvo Matías. El empate es una pena porque se ha merecido más».

Con tres jornadas aún por disputar, el campeonato ya es una quimera y Pablo Lago reconoce que el líder «tiene muchos puntos de margen y solo hay nueve por jugar. Nosotros tenemos que acabar bien la temporada, hacerlo muy enchufados para entrar a tope en el 'play off'. Si nos encontramos con algo más lo lucharemos, pero el objetivo es ese, llegar muy fuertes y competitivos al momento decisivo». En dos semanas se esfumaron las ilusiones: «Esta mala racha de resultados ha llegado en el peor momento, el partido del Tuilla nos castigó mucho y hoy fue una pena porque pudimos ganar bien».

Tino del Corzo estaba muy satisfecho con el partido del Ceares y por el desenlace del mismo: «Ha sido un resultado justo, tuvimos tantas ocasiones o más que ellos. El Avilés ha llevado el peso del partido, pero hemos sabido competir y el empate es marcador que nos deja satisfechos». Del Avilés dijo que «es uno de los mejores equipos, tiene jugadores de mucha calidad, pero sufre si no marca y tiene que llevar la iniciativa». De su equipo afirma que «estamos ahí, con la Copa Federación asegurada desde hace muchas jornadas y tratamos de competir al máximo hasta el final».

Para el Avilés la próxima cita liguera será en el Suárez Puerta frente al Condal, partido señalado el domingo a las 17.30 horas y cuya preparación se iniciará hoy en el campo Santo Domiongo de Miranda.