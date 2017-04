Tejero confirma que el club denunciará a IQ por los impagos en la escuela de fútbol

El máximo accionista del Real Avilés SAD y presidente del club, José María Tejero, confirmó ayer que sus abogados «tienen toda la documentación preparada» para denunciar a IQ Finanzas, grupo gestor, por incumplir una de las cláusulas del contrato: los pagos a la escuela de fútbol. Tejero no quiso realizar declaraciones «siguiendo las instrucciones» de su abogado, que la próxima semana tiene previsto presentar la correspondiente demanda.

Tejero no solo reclama a IQ el pago de las nóminas y gastos de la escuela de fútbol desde el pasado mes de enero, sino también que haga efectivo el abono de los pagarés de la pasada campaña. Los mismos no solo afectan a la cantera, sino también al primer equipo, con una nómina completa y la prima por jugar el 'play off' de ascenso, cuya cantidad es casi la misma que la mensualidad. El grupo IQ no se ha pronunciado al respecto, pero se avecina una batalla judicial.