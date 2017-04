Real Avilés | «Ante el Ceares necesitamos intensidad y paciencia»

El entrenador del Real Avilés, Pablo Lago, aseguró ayer en la rueda de prensa habitual de los viernes que las claves para conseguir el triunfo mañana frente al Ceares en La Cruz serán «la intensidad y la paciencia», factores que el conjunto blanquiazul ya ha «demostrado en muchas ocasiones esta temporada fuera de casa, mismamente contra L'Entregu en la última salida».

El técnico vegadense, contento al poder hablar simplemente de fútbol tras unos días algo complicados, incidió en el entrenamiento de ayer de Santo Domingo a través de un vídeo en las virtudes y defectos del cuadro cearista, a quien Lago profesa un importante respeto. Y es que, pese a que el Ceares ya no se juega nada esta temporada, el preparador blanquiazul tiene claro que ganar «no va a ser fácil. En Tercera no hay ningún partido fácil, y el Ceares jugando en casa es un equipo que siempre lo hace muy bien».

En ese sentido, Lago recuerda que «tiene el respaldo de una afición que se hace notar, lleva muchos años trabajando bien y tiene jugadores con experiencia en la categoría en todas las líneas. Beni, Peláez, Juan Carlos, Marcos Iglesias, Cayarga, que lo tuvimos con nosotros el año pasado... son jugadores con experiencia y será una salida complicada, como lo son todas en esta categoría. Tendremos que hacerlo muy bien para ganar», anuncia.

A la espera del ensayo de hoy en el estadio, Álex Arias, sancionado, es la única ausencia

Tras caer en Jueves Santo frente al Tuilla por exceso de ansiedad y precipitación, Pablo Lago espera que sus futbolistas hayan aprendido la lección y espera para mañana un Real Avilés que juegue con «tranquilidad y paciencia para competir. Estoy seguro de que los jugadores van a sacar lo mejor de sí y vamos a tener muchas opciones de ganar». En cuanto al equipo inicial, el técnico blanquiazul no da pistas, como es habitual en él, aunque descarta una revolución en el 'once' por la derrota de la última jornada. «El equipo estaba muy bien, en buena línea a todos los niveles, y aunque en el último partido no estuvimos precisos intentaremos mantener esa competitividad y esa tranquilidad que nos permita lograr el triunfo».

A falta del entrenamiento de hoy, que tendrá lugar a las 11 horas en el Suárez Puerta, la única baja para el encuentro es la de Álex Arias, que deberá cumplir sanción al acumular cinco tarjetas amarillas. Aunque, evidentemente, se trata de una baja sensible, Lago recuerda que «tenemos bastantes jugadores que pueden actuar como mediapunta y tenemos que valorar quién saldrá de inicio».