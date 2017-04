Real Avilés | «Nos quedan cuatro finales y lucharemos por el título, el Sporting B todavía puede fallar»

Con diez goles en liga y dos en Copa Federación, Marcos Torres fue unas sensaciones del Real Avilés tanto en la primera vuelta como a principios de año. Sin embargo, cuando estaba mostrando su nivel más alto, una lesión le apartó del equipo, circunstancia que dio alas a Matías y a Luismi, que no dejaron escapar la oportunidad y que gracias a sus buenas actuaciones salieron de inicio ante el Tuilla. Humilde, prudente y trabajador, el futbolista gallego se aleja de los personalismos y sólo piensa en el bien del equipo y en recuperar su puesto en el 'once' desde el esfuerzo.

«A raíz de la lesión hubo compañeros que comenzaron a jugar más, lo estaban haciendo bien y ahora me toca esperar. Todos los jugadores de la plantilla tenemos competencia, cualquiera pude salir y hacerlo bien y ahora me estoy preparando para cuando me toque volver a jugar recuperar el sitio y no soltarlo», explica el todavía joven jugador blanquiazul.

Marcos Torres saltó al terreno de juego el Jueves Santo en la segunda mitad junto a Jorge Rodríguez, sustituyendo a Matías y Álex García, respectivamente. El gallego, que había regresado al 'once' pero salió ante los arlequinados, asegura que «me encuentro bien físicamente. Llevo tres semanas, desde el partido frente a L'Entregu, en las que me encuentro al cien por cien, y mi mente está puesta en seguir trabajando para ayudar al equipo, porque nos queda el tramo más importante de la temporada».

En esa línea, el extremo diestro no da ni mucho menos por perdido el título, pese a que el Sporting B saca dos puntos a los blanquiazules más el golaverage a falta de cuatro jornadas. «Nos quedan cuatro finales en las que nos jugamos el liderato y sabemos que ellos también pueden 'pinchar'. Si llega ese día tenemos que estar ahí para que nos pueda tocar el premio e ir con todo para no soltarlo. Y si no llega, pues nada, seguiremos trabajando para llegar lo mejor posible al 'play off', que al fin y al cabo es lo más importante del año».

El futbolista relavilesino analiza el choque frente al Tuilla, el cual significó la pérdida del liderato por parte del Real Avilés, la primera derrota en casa desde el descenso de Segunda B y la ruptura de una racha de veinte encuentros sin perder. «El Tuilla vino a hacer su partido y les salió muy bien porque se encontraron con un gol. Nosotros tuvimos opciones antes, pero no lo hicimos, y eso les dio mucha vida. Después se dedicaron a defender, que lo hacen muy bien, y nosotros no estuvimos muy acertados. Se juntó un poco todo», lamenta.

Con la mente en La Cruz

Superada la derrota y después tanto de unos días libres como de una semana un tanto ajetreada en cuanto a lo extradeportivo, Marcos Torres ya tiene la mente puesta en el partido del domingo, a partir de las 17 horas en La Cruz frente al Ceares. El gallego no se fía de los gijoneses. «Sabemos que es un campo complicado y aunque ellos no se jueguen nada, todos los equipos que reciben al Avilés juegan con una motivación extra. Los cuatro partidos que nos quedan son contra rivales de la mitad de la tabla y seguro que serán duros, así que tenemos que salir a todos los partidos muy concentrados».

Por último, y al igual que han hecho esta semana tanto el capitán Pantiga como el técnico Pablo Lago, Marcos Torres llama a la calma en el entorno del club y sobre todo a centrarse en lo deportivo. «Es verdad que en los últimos días o semanas han pasado muchas cosas fuera y no se ha hablado de fútbol, de lo deportivo, pero nosotros tenemos que estar aislados de todo eso. Nos conviene estar centrados, mirar por nosotros y por el equipo que es lo más importante».

Palabras de un futbolista que llegó a ser citado por Luis Enrique para entrenar con el primer equipo del Celta en la máxima categoría y que ha demostrado tener nivel para regresar como mínimo a Segunda B.