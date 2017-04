«El Real Avilés necesita tener tranquilidad»

Pablo Lago continúa ejerciendo como hombre de club en el Real Avilés y ayer, tras el entrenamiento matinal acaecido en el campo sintético de Santo Domingo, en Miranda, quiso hacer un llamamiento a la calma y a la cordura, factores que están escaseando esta temporada en el conjunto blanquiazul. Optimista y positivo como en él es habitual, el técnico vegadense anima a ver el lado positivo de al actual situación del cuadro realavilesino y apela a la unidad en el tramo final de la competición, con los objetivos de la temporada intactos.

Pablo Lago deja claro que «el vestuario está bien. Evidentemente hay ruido fuera y cada jugador es diferente, a algunos les afecta más y a otros menos, pero el ambiente es bueno y lo único que necesitamos es tranquilidad, pensar solamente en los entrenamientos y en los partidos». El técnico blanquiazul, con mucha experiencia en el mundo del fútbol, asegura que «los problemas son normales a lo largo de una temporada y pasa en todas y en todos los equipos, no hay que darle mayor importancia. La temporada pasada en varios momentos de la temporada nos reunimos para hablar y en esta lo mismo. Lo que pasa que estamos en el Real Avilés y aquí el entorno es mayor que en otros sitios».

Lago recuerda que «hace una semana éramos líderes y llevábamos veinte partidos sin perder. Hay que tener perspectiva. Es verdad que ante el Tuilla no estuvimos bien y perdimos, y a todos nos dolió perder, pero hemos demostrado que sabemos levantarnos después de un mal resultado y el objetivo es ganar el domingo al Ceares como cada semana. En el último partido nos pudieron las ganas de ganar, jugamos con mucha ansiedad, y son aspectos a corregir de cara a lo que queda de temporada».

«En todos los equipos hay problemas cada campaña y es normal reunirse y dialogar»«Queda muy poco para acabar la temporada y tenemos que unirnos para lograr el objetivo»

El entrenador del Real Avilés no da ni mucho menos por perdido el título, pese a que a falta de cuatro partidos el poderoso Sporting B supera al conjunto blanquiazul en dos puntos. «Nosotros tenemos que salir a ganar todos los partidos y aprovechar una posible derrota de ellos. Competiremos hasta el final porque lo que es fundamental es llegar al 'play off' en el mejor momento de la temporada». Si no se puede quedar primero, Lago prefiere quedar segundo, porque «al final para los cruces es beneficioso, aunque en fútbol nunca se sabe porque cada partido es distinto».

El preparador realavilesino recuerda la importancia de «no hacer caso a las cosas que llegan de fuera. Es clave que estemos aislados del ruido exterior, que nos centremos en salir a entrenar cada día animados y con ganas de trabajar y hacer las cosas bien, y no dar valor a cosas que no lo tienen. Les he recomendado a los jugadores no entrar en guerras ni contestar a nadie. Lo mejor es prepararse bien y demostrar las cosas en el campo, que es donde lo tenemos que hacer».

En ese sentido, Lago recuerda que «tenemos una gran plantilla y jugar está muy caro. Los jugadores que juegan menos están peor que los que juegan más, pero a mí me gustan esos futbolista. Me gusta que si un jugador no está jugando no esté satisfecho. Si lo está, no lo quiero conmigo». En comparación con el pasado curso, el entrenador del Real Avilés reconoce que «tenemos una plantilla más equilibrada, más jugadores específicos y más variantes. Soy optimista de cara a ascender y para ello trabajamos cada día».

De esa forma, el preparador vegadense tiene los cinco sentidos puestos ya en el entrenamiento de hoy, que tendrá lugar a las 11 horas en el campo sintético de Santo Domingo. Cabe recordar que Lago tiene la única baja para el domingo de Álex Arias, por acumulación de amonestaciones. Todavía está en duda dónde tendrá lugar el entrenamiento de mañana, mientras que el equipo relavilesino se ejercitará el sábado en el Suárez Puerta para desplazarse el domingo a Gijón. Recuperar el liderato esta jornada no parece sencillo, pues más allá de la dificultad que conlleva ganar en La Cruz, el Sporting B recibe al Llanes, un equipo complicado pero que pierde mordiente lejos del campo e San José.

Caso Tamargo-Palazuelos

Aunque la charla estaba prevista para ayer, José Luis Tamargo, director deportivo del Real Avilés, no pudo acudir al entrenamiento del primer equipo por motivos personales, de tal forma que la conversación que tiene pendiente con Rubén Palazuelos y la posible apertura de un expediente informativo al jugador está todavía en el aire. Es muy probable que ambos se encuentren hoy en Santo Domingo y zanjen el tema iniciado por un 'calentón' del pivote cántabro tras caer frente al Tuilla.