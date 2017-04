El Real Avilés abrirá un expediente a Palazuelos por su enfrentamiento con José Luis Tamargo

Los responsables del Real Avilés GD -el Real Avilés CF tiene una directiva diferente a la que gestiona el club- abrirán un expediente informativo al futbolista Rubén Palazuelos, por el enfrentamiento verbal que protagonizó con el director deportivo, José Luis Tamargo, el pasado jueves en el vestuario, al final del partido ante el Tuilla. Palazuelos, según todas las versiones, habría faltado al respeto a Tamargo al decir que es él quien hace las alineaciones y no Pablo Lago. Al jugador cántabro se le pedirán explicaciones por su conducta y se espera por su parte una disculpa.

El futbolista pudo explicarse ya en frío el lunes, en la reunión de tres horas que mantuvieron futbolistas y técnicos antes de la sesión del día en el campo. Ni los capitanes ni los entrenadores han facilitado detalles de lo que se habló, pero ese fue uno de los temas principales, junto al análisis de la situación del equipo y la derrota con el Tuilla. Sin que se conozca una posible disculpa de Palazuelos, que de momento mantiene un prudente silencio, desde el club se va a dar el paso de expedientar al futbolista: «No se pueden permitir ciertas faltas de respeto», reconocen los gestores, los que están físicamente en Avilés, y el propio Álvaro López, informado desde el primer momento.

El responsable financiero de IQ, grupo mexicano que gestiona el Real Avilés, avanzó el fin de semana que «si hay comportamientos que lo merezcan, tomaremos alguna medida disciplinaria». Con el equipo metido en el tramo final del campeonato y el 'play off' de ascenso a la vuelta de la esquina, en el Avilés confían en resolver el caso «de la mejor manera y que no afecte al equipo, que necesita de todos sus efectivos para buscar el objetivo del proyecto», recalcó Álvaro López, que no pasará por Avilés en su tránsito por España, donde pasa parte de sus vacaciones con su familia.

«Soy director deportivo y no he impuesto una alineación, ese es el trabajo de Pablo Lago»

José Luis Tamargo no se ha querido explayar, pero el incidente está en boca de todos y valoró la situación: «a gente tiene que saber que yo no hago las alineaciones, para eso tenemos un entrenador, al que algunos quieren dejar en mal lugar. El problema de Pablo es que es demasiado buena persona, pero es el entrenador y con él hablo mucho de lo que pasa en el equipo, pero no se me ocurre imponerle una alineación. Tengo mis propios gustos, pero mi trabajo no es entrenar y elegir a once titulares».

Del roce con Palazuelos no quiere profundizar, pero confía en una resolución bien encauzada en la que solo una disculpa del futbolista al propio Tamargo y a Pablo Lago, a quien dejó en mal lugar, evitaría que la herida se cierre y la paz se instaure en el seno de una plantilla que debe estar más unida que nunca para afrontar la recta final de la temporada.