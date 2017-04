Se recrudece la crisis interna en el Avilés

Después de una pequeña tregua en la que solo hubo espacio para la marcha deportiva del equipo, el Real Avilés vuelve a ser protagonista por una crisis institucional, que ha encontrado nuevos frentes de batalla entre la propiedad del club y la del grupo que lo gestiona: el control de las redes sociales, los impagos a la escuela de fútbol, el descenso del equipo juvenil, y hasta la desaparición del cuadro del presidente, José María Tejero, de la sala de prensa del estadio Román Suárez Puerta.

El máximo accionista, que acusa de esta misteriosa desaparición a José Luis Tamargo, envió el pasado viernes un comunicado con varias puntualizaciones, empezando por las reacciones producidas tras el descenso del Avilés juvenil.

«Con motivo de los recientes comunicados que han salido a la opinión pública sobre el descenso del equipo juvenil de División de Honor, el Real Avilés CF quiere dejar claro que para nada podemos imputar a ninguna otra entidad o persona, sobre todo al Real Oviedo que nos ayudó con la plantilla, del descenso, pues el resultado ha sido la consecuencia donde todos, incluido el presidente, pudimos remediarlo y no hemos acertado a lo largo de toda la temporada. El Real Avilés CF es respetuoso con todos los clubes y si tiene que decir o reconocer errores, lo hace sin ningún problema».

Tamargo fue el protagonista de los párrafos siguientes: «El Real Avilés CF desautoriza para hablar en su nombre a cualquier persona que no sea su presidente, y en especial a José Luis Tamargo, quien no tiene ninguna representación en dicho club, pues es una persona al servicio del gestor para cumplir una función a sueldo. Espero y deseo que sea la última vez que se manifieste en nombre del Real Avilés C.F. donde no representa nada. Por supuesto que a título personal respetamos su opinión, como esperamos haga ante los comunicados del club».

También envía el máximo accionista del Avilés, un recado para Álvaro López, responsable económico de IQ Finanzas: «Esperamos que a la mayor brevedad posible, nuestro gestor, al que estamos agradecidos, ponga al día los pagos de la escuela, pues forma parte del club tanto como el primer equipo. Debemos centrarnos en conseguir el ascenso de nuestro primer equipo y los equipos cadete e infantil, y dejarnos de tanto personalismo. En este club nadie es imprescindible y sí todos necesarios».

Cuentas separadas

La respuesta de IQ Finanzas como gestor del Avilés llegaba ayer con dos comunicados oficiales desde un nuevo dominio en las redes sociales. «Ante la imposibilidad de gestionar de manera responsable, libre e independiente las cuentas del Real Avilés C.F. en las distintas redes sociales, al considerarlas su presidente José María Tejero como de su exclusiva propiedad, por parte de la actual gestora del club se procede a crear unas nuevas cuentas».

La intención del grupo mexicano es que «podamos ir informando de las distintas vicisitudes de nuestro club sin las restricciones impuestas por el máximo accionista José María Tejero, imposiciones que llegan hasta el punto de modificar la actual junta directiva a su antojo, como se puede apreciar en la página web del club, en la que exige que desaparezca toda referencia a los nuevos directivos y gestores del grupo financiero IQ Finanzas, colocando a quien él considera; http://realaviles.es/organigrama/.

Así pues, las nuevas cuentas del Real Avilés Gestión Deportiva, empresa responsable de la gestión del Real Avilés C.F. S.A.D. hasta que no se diriman y se aclaren esas imposiciones, serán las siguientes: cuenta oficial en Facebook: www.facebook.com/RealAvilesGD. Cuenta oficial en Twitter: @RealAvilesGD.

El grupo gestor defiende a su director deportivo: «Real Avilés G.D. es la empresa que firma tanto esta temporada como la anterior, en la cual firmaba los contratos en nombre del Real Avilés G.D. Julio Schleich como administrador del Real Avilés G.D., hasta el punto de que es José Luis Tamargo quién captó y contrató para el Real Avilés y Real Avilés G.D. tanto al cuerpo técnico como a 17 futbolistas de la plantilla. José Luis Tamargo está trabajando de forma incansable para captar nuevos talentos, así como para intentar ser campeones de grupo y ascender al equipo a Segunda B. Consideramos que su labor es muy buena, y a la vista están los resultados deportivos, por lo que queremos resaltar su honorabilidad y profesionalidad.

Piden apoyo

A su vez queremos pedir apoyo a la ciudad de Avilés así como a la afición, socios y peñas del Real Avilés, para que de una vez por todas nos dejen trabajar y gestionar el Real Avilés, dejando de lado las descalificaciones hacia nuestro director deportivo y las zancadillas al proyecto como la realizada en el día de hoy por el propio José María Tejero, nombrando una nueva directiva a título exclusivamente particular.

Por todo ello pedimos que ese apoyo que nos estáis demostrando, sirva para que de una vez por todas el señor Tejero venda sus participaciones en el Real Avilés, a quién recordemos que ya se le hizo una oferta muy generosa y con la cual podría saldar la doble deuda que tiene su sociedad con los ciudadanos de Aviles; una a través del Ayuntamiento de la villa (que por ende es de todos los ciudadanos), y otra con los aficionados del equipo tras de 20 años de fracaso continuado».