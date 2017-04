El Real Avilés defiende el liderato

Doble presión para un Real Avilés que, pese a estar cuajando una gran temporada, sigue sin tener margen de error si quiere ser campeón. A la dificultad que de por sí conlleva medirse esta tarde al Tuilla (Suárez Puerta, 18 horas), cabe añadir que los blanquiazules perdieron ayer el liderato de forma provisional debido al triunfo del Sporting B a domicilio frente al Covadonga. Por tanto, el conjunto blanquiazul necesita ganar para defender la primera posición que se ganó en El Entrego el pasado domingo.

Por primera vez después de muchas semanas, Pablo Lago podrá contar con todos sus jugadores a excepción de Bidari, cuyo 'tránsfer' no llegó tampoco ayer desde Bolivia y definitivamente no lo hará como mínimo hasta el lunes. Por tanto, el entrenador blanquiazul, que ha convocado a toda la plantilla para el envite, deberá hacer hasta cinco descartes que se quedarán en la grada. Bendito problema para un técnico vegadense que ayer reconocía que «todavía tengo que pensar la alineación. Tengo dudas porque me lo ponen muy difícil».

En cualquier caso, parecen claros once de los diez jugadores que saldrán al terreno de juego de inicio, con el único matiz de si será titular Matías, o por el contrario Luismi. Así, todo hace indicar que el 'once' lo compondrán Guillermo; Pablo Suárez, Yago Vázquez, Delgado, Manu Blanco; Nacho Méndez, Palazuelos; Marcos Torres, Álex Arias, Matías o Luismi; y Jorge Rodríguez.

Más ausencias, como durante todo el año, tiene Chuchi Collado en el Tuilla, pues están lesionados Ginés, Dani Guardado, Enol y Diego Torres, y se vestirán pese a ser duda para completar el banquillo Abel y Sergio Villanueva. El 'once' podría estar formado por Gabri; Kike, Prendes, Borja Noval, Cabranes; Chema o Sergio Villanueva, Piniella, Kike Fanjul, Luis Enrique; Ponte y Villa. El Tuilla es posiblemente el equipo más en racha de la categoría y ha llegado al tramo final del curso con opciones incluso de título, por lo que esta tarde se espera tanto un buen partido en el césped como un gran ambiente en la grada.

Como curiosidad, realizarán el saque de honor la xana de El Bollo Tamara Luna, junto a una de las damas de honor, María del Carmen López. Además, presenciará el choque el concejal de Pomoción Manuel Campa.