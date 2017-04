«Todo lo que sea puntuar ante el Real Avilés es positivo», dice Chuchi Collado

Chuchi Collado, exjugador del Real Avilés y principal artífice del 'milagro' que está realizando esta temporada el Tuilla, sin duda alguna equipo revelación de la Tercera asturiana, afronta con especial ilusión el choque de mañana en el Suárez Puerta. Collado no oculta que «a principios de temporada nuestro objetivo no era el 'play off' y nadie contaba con nosotros para estar donde estamos ahora, pero yo creo que tenemos un equipo muy competitivo, fuimos fichando buenos jugadores, gente con experiencia y lo más importante es que se dejan apretar entrenando», desgrana.

De cara al choque de mañana, el técnico del Tuilla considera que «todo lo que sea puntuar en el Suárez Puerta es positivo para nosotros. Es un partido muy complicado, que a priori no lo marcas como uno de los que tienes que ganar por narices, y lo cierto es que llegamos en una situación en la que si nos da por ganar nos meteríamos incluso en la pelea por la liga», sonríe. La clave para ello pasa por «aguantar ante un equipo que llevará la iniciativa los máximos minutos posibles sin encajar. Si lo conseguimos, el equipo irá creciendo y seguro que tendremos nuestras opciones», apunta.

Chuchi Collado ve al Real Avilés como un equipo muy competitivo que «juegue bien o juegue mal siempre tiene opciones para ganar. Hay veces que cuando ves un partido de ellos parece que no son capaces de generar ocasiones y después en cinco o diez minutos te ventilan el partido. Nosotros necesitamos que no les salga un buen partido y estar acertados en nuestras ocasiones».

El preparador arlequinado confiesa que la ilusión en el vestuario ante este tramo final de la temporada es tremenda, a pesar de lo complicado del calendario. «Sabemos que quedar primeros es algo casi imposible, pero hay situaciones que a veces se dan en la vida y cuando estás en disposición tienes que pelear por ellas. Cuanto más peleemos por estar arriba más nos alejaremos de la quinta plaza, que es el objetivo por el que nos ha permitido luchar la competición, pese a que nuestro objetivo en agosto no era otro que ganar a los rivales teóricamente inferiores. Sin embargo, conseguimos abrir una brecha grande y aquí estamos», concluye.