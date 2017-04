Real Avilés | «A nivel de grupo el domingo se vivió el mejor momento de la temporada»

El Real Avilés vuelve a postularse como primer candidato al título de campeón después de una jornada que tenía bola extra con la derrota del Sporting B y el inapelable triunfo blanquiazul en el Nuevo Nalón, al que los jugadores saltaron con el plus de motivación del resultado de Mareo: «Teníamos que ganar fuese cual fuese el resultado del partido del Sporting B. Pero está claro que la derrota generó mucha ilusión, el Langreo también perdía y era una oportunidad que el Avilés tenía que cazar. Quizás a nivel de grupo el domingo se vivió el mejor momento de la temporada, y se pudo disfrutar de un partido muy completo porque no es fácil marcarle tres goles a L'Entregu en su campo».

Pablo Lago tenía el pálpito de que el filial azul iba a dar el golpe: «Esa posibilidad podía surgir. El empate anterior con el Sporting no era malo porque todos queríamos ganar, pero lo que no se podía era perder. Teníamos la esperanza de que pudieran pinchar y ha sucedido a la primera. Supimos aprovecharlo y el equipo ha recuperado la cabeza». Una presión parecida pero no igual a la anterior al domingo: «La obligación de sumar de tres en tres sigue siendo la misma en el Avilés, lo es desde que empezó la temporada. La diferencia es que dependemos de lo que nosotros hagamos. Los cinco partidos que quedan son finales y ahora hay que ganar al Tuilla».

El equipo arlequinado se ha metido en la pomada de lleno y hay que tenerlo muy en cuenta: «Lleva una segunda vuelta buenísima y ha sido el mejor equipo en las diez últimas jornadas. Lo respetamos y sabemos la dificultad del partido, pero jugamos en casa y ante nuestra gente a la que queremos seguir dando alegrías».

El de ayer fue un lunes pletórico. Al liderato se unen las buenas noticias de la recuperación de Dudi, el alta de Palazuelos tras cumplir sanción por tarjetas amarillas, y el cobro en tiempo y forma de la mensualidad de marzo. Un gran momento para un equipo que llega al tramo definitivo del campeonato con el mando en sus manos.