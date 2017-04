El pase internacional de Bidari no llegó y su debut con el Real Avilés se retrasa una semana

Definitivamente Bidari García, el último fichaje del Real Avilés, tendrá que esperar una semana más para hacer su debut tras no llegar todavía su pase internacional, el transfer, sin el cual el club no puede tramitar su ficha federativa. El jugador madrileño entraba en los planes de Pablo Lago, con su convocatoria segura y hasta la posibilidad de entrar directamente en un once inicial en el que se presumen varios cambios, quizás en todas las líneas.

El probable debut de Bidari como titular estaba pensado como posibilidad para jugar en el doble pivote, del que se caen el lesionado Dudi y el sancionado Palazuelos. El único seguro en esa línea es Nacho Méndez y el entrenador vegadense pensaba en Bidari para darle presencia física a esa zona y poder en el juego aéreo. Sin esa alternativa, los que se postulan son Diego Nuño y Álex Seger, cada uno con un perfil opuesto. Si la apuesta es contar con fuerza en las disputas el elegido sería el gijonés, que cumplió bien ese papel en Llanes. Si Lago prefiere más toque de balón las opciones son para el medio hispano-sueco.

Esa es una de las dudas, pero hay más. El alta de Pantiga hace pensar en su posible regreso junto a Yago, lo que desplazaría a Delgado al lateral donde Manu pelea por hacerse fuerte. En la parte ofensiva y contando con Álex Arias seguro como enganche, es más que probable el regreso de Jorge Rodríguez al once, como también cabe plantearse el de Marcos Torres, tras partir el cántabro y el gallego desde el banquillo en los últimos compromisos. El técnico blanquiazul quizás medita recuperar a dos futbolistas con rol de titulares fijos toda la temporada para que lleguen al máximo a este tramo final. Plantearse un relevo que seguramente sería provisional en la portería para activar a Esteve Peña o Lucas, tampoco es descartable tras seis titularidades de Guillermo.

Son las posibles cábalas que pueda ocupar el pensamiento de Pablo Lago de cara al partido de mañana ante un rival de perfil modesto ante el que no se puede fallar.