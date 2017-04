Real Avilés | «El objetivo es ganar los seis partidos, pero ahora solo pienso en el primero»

Después de un partido que se vivió con toda la tensión frente al líder, el Real Avilés tiene que mantener el nivel de intensidad en un partido a domicilio ante L'Entregu que a primera vista puede parecer sencillo, pero que el equipo debe afrontar con toda la seriedad para mantenerse a la estela de un patinazo del líder. Pablo Lago entiende que «el enfoque del partido cambia respecto al del Sporting B. Uno tenía todos los atractivos posibles, no hacía falta motivar a nadie, y ahora afrontamos un partido diferente, pero que es tan importante o más. Y necesitamos activarnos, ser igual de intensos que el sábado pasado. Si conseguimos eso vamos a tener muchas posibilidades de llevarnos la victoria, pero en caso contrario vamos a sufrir como ya ha pasado».

La necesidad de ganar para mantener el duelo con el líder y a raya al Langreo y al Tuilla, tiene que ser la mejor motivación para que el Avilés no deje lugar a dudas: «Creo que son motivos suficientes. Nos quedan partidos muy atractivos, de los que todos quieren jugar. Partidos muy especiales por como está la situación, con la afición respondiendo como hizo el sábado con más de dos mil personas en el campo. Ahora lo que nos toca es ganar los partidos que nos quedan y si conseguimos el campeonato será porque lo merecimos. Si no es así tenemos que mantener la intensidad al máximo para llegar en muy buena forma para competir los últimos partidos. Hay que estar a tope cada semana».

Ve a su equipo preparado para sumar los 18 puntos que quedan: «Es el objetivo de todos los que estamos ahí, ganar los seis partidos, pero ahora solo pienso en el primero». El horario del partido, siete de la tarde, permitirá al Avilés conocer el resultado del derbi de filiales de la mañana en Mareo: «Si es bueno o malo saberlo dependerá de lo que seamos capaces de hacer. Lo que está claro es que pase lo que pase allí, tenemos que ganar».

El estado del campo sintético de L'Entregu no está en el mejor estado por los años de uso y sus medidas no son las más amplias. Pero esa no puede ser una excusa cuando en campos parecidos se ha ganado y con lo que está en juego. «Sabemos que está mal, pero no podemos pensar en eso. Esto es fútbol y es lo que hay, en campos parecidos el equipo supo competir bien, como en Tuilla o ante el Covadonga. Hay que mantener esa misma línea y saber afrontar un partido que se nos complicará si no estamos serios como ha pasado en otras ocasiones».

«Salir a tope»

Aunque la teoría dice que el Real Avilés tiene que salir airoso de este compromiso, hay que valorar las cualidades de L'Entregu y sus propias necesidades clasificatorias: «Está en una zona relativamente tranquila porque a los de abajo, comparado con otras temporadas, les está costando muchísimo sumar puntos y eso les permite tener una ventaja sustancial sobre el descenso. Saben que cada punto que puedan sacar es importante para su objetivo y no van a dar facilidades, tenemos que salir a tope desde el principio».

Reconoce sus dudas para el doble pivote, pero «supliremos las ausencias con jugadores que están deseando competir. Cuando hay bajas la suerte es tener buenos recambios y en la plantilla los tenemos».