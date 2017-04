Real Avilés | «Cuando no juegas te afecta, estás fastidiado y pierdes confianza»

Acostumbrado no solo a ser titular, sino a una pieza clave de todos los equipos donde ha jugado, sobre todo en Tercera División, Jorge Rodríguez vive sus peores días como futbolista del Real Avilés, después de haber perdido el puesto en el 'once' en detrimento de Álex García. Sin embargo, esta situación profesional contrasta con su felicidad en lo personal, tras haber sido padre hace escasos días de su primer hijo, de nombre Lucas.

Imagino que la ilusión por el nacimiento de Lucas le está ayudando a sobrellevar una suplencia a la que no está acostumbrado. ¿Cómo lleva pasar de ser indiscutible a salir en las segundas partes?

No es fácil. Cuando no juegas estás fastidiado y pierdes confianza, lo notas en muchos aspectos. Pero sí es cierto que, aunque el fútbol es mi trabajo y evidentemente quiero hacer las cosas bien, en la vida hay prioridades y evidentemente ahora Lucas es lo primero. Por ello, aunque durante los partidos no lo pasas bien en el banquillo, cuando llegas a casa y lo ves todo cambia. Te llena de ilusión y felicidad.

¿Qué ta los primeros días? ¿Se porta bien?

Es una experiencia nueva que hasta que no la vives no te das cuenta de todas las cosas buenas que tiene, por mucho que te digan o te aconsejen. Tanto mi mujer como yo estamos muy felices y la verdad es que no tenemos queja. Se porta muy bien y lo está haciendo todo muy llevadero.

¿Confía en recuperar su sitio en el equipo inicial? Este fin de semana tiene opciones...

No sé si voy a jugar o no este fin de semana, pero evidentemente yo trabajo cada semana para demostrarle al entrenador que puede volver a confiar en mí. Cuando llevas tiempo sin jugar y sin marcar te afecta mentalmente, pero confío mucho en mí y sé que si vuelvo a tener minutos puedo demostrar que no se me ha olvidado marcar goles.

Sus suplencias le han descolgado ligeramente de la lucha por el 'Pichichi'. ¿Le preocupa?

Evidentemente lo más importante es el equipo, pero cuando tienes la oportunidad de lograr también premios individuales siempre motiva. Ahora mismo, después de tantos partidos sin marcar -su último tanto fue contra el Mosconia- y sin salir de inicio lo tengo un poco olvidado. Estoy centrado en que el equipo vaya lo mejor posible, la gente aprieta y los que están jugando lo están haciendo muy bien, y todos debemos sumar para lograr el objetivo común.

¿Cómo valora el empate frente al Sporting B? ¿Es optimista de cara a conseguir el título?

Nosotros buscábamos la victoria y lo ideal era conseguirla y ponernos líderes. Ahora mismo las cosas siguen como están pero con una jornada menos. Nuestra baza está en que ahora cada partido es una final, hay enfrentamientos directos y el más regular de los que estamos arriba será el que consiga ser campeón.

Se está sacando ya el nivel III de entrenador y el año pasado ya dirigió en la escuela del Real Avilés. ¿Es su futuro?

Me gustaría. Si me dan la oportunidad me encantaría en el futuro, la verdad.