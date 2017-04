«Sólo pensamos en puntuar ante el Sporting», dice Iván González

A falta de una jornada para la conclusión del campeonato, el Real Avilés juvenil de División de Honor tiene en su mano mantener la categoría. Tras una temporada bastante convulsa, el grupo se ha hecho fuerte con el paso de los meses, los refuerzos han aumentado el nivel de la plantilla y la salvación, objetivo principal de la temporada, está al alcance de la mano.

Iván González, técnico del conjunto blanquiazul, no quiere hacer demasiadas cuentas. «Sabemos que si logramos un punto ante el Sporting estamos salvados y a por eso vamos a ir. Es cierto que son superiores a nosotros, pero a lo largo de la temporada hemos hecho buenos partidos ante los equipos de arriba y por qué no vamos a ser capaces de puntuar ante un equipo que ya no se juega nada».

En ese sentido, el Celta ya es campeón de grupo, por lo que el Sporting se ha de conformar este año con la segunda posición. De todas formas, Iván no se fía de sus vecinos, pues «la pasada jornada el Oviedo tampoco se jugaba nada y perdimos 5-1». El entrenador avilesino podrá contar con sus 22 jugadores para la 'finalísima' del domingo (La Toba III, 12 horas), y asegura que el grupo «está fuerte y con confianza para conseguir el objetivo».

Si el Real Avilés cae, entonces entrarán en juego los resultados de tres rivales: Areosa, Alondras y Santiago de Compostela. «Lo más factible es que el Oviedo puntúe en Areosa. El Alondras recibe al Roces y el Santiago al Bansander, que son partidos más parejos por nivel y ninguno de los rivales se juega nada. En cualquier caso, repito que dependemos de nosotros mismos, hubiésemos firmado en septiembre llegar en estas condiciones a la última jornada y lo vamos a pelear», concluye.