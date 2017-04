Real Avilés | «Llevo dos meses aquí y ya estoy cerca del mejor nivel»

Llegó en el mercado de invierno y enseguida se hizo con la titularidad, como lateral izquierdo y en los dos últimos compromisos en el centro de la zaga tras la lesión de Pantiga en Llanes: «Cuando vine ya sabía que podía alternar las dos posiciones y donde me pongan tengo que estar al menor nivel». Frente al Sporting B todos coincidían en destacar su actuación: «Reconozco que me salió un buen partido, estaba muy motivado para rendir bien porque era un partido decisivo en el que no podíamos fallar».

Pese a su inactividad en la primera parte, se ha enganchado pronto y llega pletórico a este tramo de la temporada: «Llevo ya dos meses aquí y más o menos estoy cerca de mi mejor nivel. Siempre hay cosas que pulir y mejorar, tanto respecto al grupo como en lo individual, y para eso entrenamos a diario».

Del partido con el Sporting B, el jugador cántabro se declara satisfecho pese al empate: «Sabíamos que el Sporting B tiene un gran equipo y que el partido iba a ser muy disputado e intenso, con los dos equipos enchufados. El trabajo de todos fue bueno a pesar de no ganar porque los dos estuvimos más fuertes en defensa y se concedieron pocas ocasiones en las dos áreas. Creo que la línea del equipo es buena y debemos seguirla».

Al igual que sus compañeros, espera que mejoren los arbitrajes: «En estas últimas jornadas los errores son determinantes y no estamos teniendo fortuna con las decisiones arbitrales. Ese gol mal anulado a Luismi hubiese cambiado el partido del sábado».

El resultado del sábado obliga al Avilés a ganarlo todo en estas seis jornadas que faltan y que el Sporting B falle: «No nos queda otra que ganar todos los puntos que quedan y esperar que el Sporting B cometa un error que nos permita ponernos primeros».