«Los dos nos tuvimos mucho respeto»

Los entrenadores del Real Avilés y el Sporting B coincidían al calificar de «justo» el empate del sábado en el Suárez Puerta. Así se expresaba Pablo Lago: «En estos partidos que son tan igualados, que son de 'play off', cualquier detalle puede decidir. No hubo goles y creo que hubo mucho respeto, por lo que el resultado es justo. He visto dos equipos con muchas posibilidades de cambiar de categoría a final de temporada».

El técnico se muestra satisfecho con el trabajo desplegado por su equipo: «Hemos competido bien, cuando lo necesitamos nos echamos arriba sin descuidar la parte de atrás porque un equipo como el Sporting B te puede hacer daño en cualquier momento». Y es que Pablo Lago subraya el potencial del líder: «Desde el punto de vista de los entrenadores ha sido un partido espectacular, por todos los condicionantes que tenía. Por un rival con mucha calidad y que tiene jugadores a los que dentro de muy poco veremos en el fútbol profesional, Claudio, Pablo, Rubén, Cayarga, Jaime y otros. Llevan demostrando su nivel desde que comenzó la temporada y su balance de goles les permite poder hacer historia en Tercera División. A nivel nacional probablemente sea el ataque más difícil de parar y creo que ha sido un partido muy igualado, de tu a tu, con dos equipos muy bien plantados en el terreno de juego».

El Avilés trató de arriesgar algo más tras el descanso, pero solo fue un amago inicial: «La idea era esa y salimos bien tras el descanso, pero después influyen los factores como las molestias de algunos jugadores que nos han obligado a cambiar hombre por hombre, como pasó con Nacho Méndez, sin poder variar el dibujo para ser más ofensivos. Podíamos tirar a por el partido dejando muchos espacios atrás, pero hemos preferido esperar nuestra oportunidad, como la que tuvimos al final con una falta al borde del área».

El ambiente del Suárez Puerta fue sin duda lo mejor del sábado: «El escenario que hemos vivido, con una afición respondiendo al equipo en uno de los mejores partidos. No hemos podido ganar, pero cuando no puedes ganar el empate está bien y hay que quedarse con eso y con seguir a dos puntos del líder con seis jornadas por disputar en las que pueden pasar todavía muchas cosas». Aún hay opciones: «Quedan seis jornadas, que son 18 puntos. Hay dos de diferencia, es un partido, los dos equipos tenemos enfrentamientos complicados y sabemos que si uno falla el otro se puede aprovechar. Nosotros tenemos intactas las aspiraciones de lograr el campeonato y vamos a pelear hasta el final. Si ganamos estos partidos tendremos posibilidades hasta el último día».

José Alberto

José Alberto López daba por bueno el resultado para las aspiraciones del Sporting B: «Era un partido en el que los pequeños detalles iban a marcar. Ha sido muy disputado, competido, de pocas ocasiones, de mucho balón largo y segunda opción. Después de lo visto el empate es justo porque ninguno de los dos hemos logrado imponer su estilo de juego. Nos hubiese gustado imponer nuestro estilo y conseguir la victoria, pero es verdad que después de jugar el partido, pasamos por momentos difíciles y otros de superioridad, así que damos por bueno el empate. Seguimos dependiendo de nosotros mismos y los demás tienen que esperar nuestro fallo».

Del Avilés tiene su propia opinión: «Tiene mucha calidad individual arriba, jugadores de otra categoría. Es un equipo diferente al de la primera vuelta con las incorporaciones que han hecho y que han mejorado el nivel de la plantilla. Mi deseo es que al final de temporada los dos equipos estemos en Segunda B».