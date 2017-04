El Real Avilés, concentrado para ganar al líder

La plantilla del Real Avilés se concentró a las cinco de la tarde en el Hotel ZEN Los Balagares antes de recibir al líder Sporting B, partido señalado a las ocho en el Román Suárez Puerta. Pablo Lago y sus jugadores se han concentrado para descansar, hacer una ligera merienda y hacer grupo ante el comromiso más importante de la temporada, en el que se pone en juego el primer puesto que ahora ocupa el filial del Sporting.

El técnico no adelantó aún sus planes y hasta hora y media antes del encuentro, una vez que el equipo llegue al Suárez Puerta, se conocerá un once inicial que se intuye y la convocatoria de 16 futbolistas, entre los que no estarán Dudi y Pantiga, lesionados.

El equipo avilesino espera con ganas el inicio de un partido en el que se espera el mejor ambiente en el Suárez Puerta, que asistirá después de mucho tiempo a un partido en horario de tarde-noche, lo que puede elevar la asistencia al estadio. Se han vendido más de doscientas localidades en la venta anticipada con un dos por uno como oferta, por lo que es muy probable que se puedan superar los mil quinientos asistentes. Aunque desde el club no ha ha confirmado, es probable la presencia de alguna autoridad política en el palco del Suárez Puerta, en cuyas gradas podría repetirse alguna medida de protesta contra la propiedad del Real Avilés. Los gestores de IQ Finanzas han lanzado mensajes de ánimo, como los de Álvaro López desde México, pendiente de lo que pase en esta decisiva jornada.

El campo está en buenas condiciones y todo está preparado para que a partir de las ocho Real Avilés y Sporting B se jueguen gran parte de su temporada en un duelo entre los dos mejores equipos de la Tercera División asturiana.