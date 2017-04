Real Avilés | «Es nuestro partido y hay que ganarlo como sea»

Los futbolistas del Avilés cerraron ayer el trabajo preparatorio y esta tarde se concentrarán desde las 17.15 horas en el Hotel ZEN Balagares. Allí merendarán, descansarán y podrán reflexionar sobre el partido, que todos coinciden en señalar como decisivo en el objetivo del club.

El mago del equipo, Álex Arias, no lo duda: «Nos jugamos mucho, si no ganamos el primer objetivo del equipo, quedar campeón, se complica demasiado. Nuestra única idea es ganar a un equipo con jugadores de mucha proyección, pero con inexperiencia y esperemos que eso les pese un poco, junto a la presión de los aficionados. Siempre que hay un partido de esta importancia responde».

Álex García, es rotundo al afirmar que «tenemos que imponer el factor campo, no hemos perdido partido y este hay que ganarlo como sea. Estamos confiados en nuestras fuerzas y aunque el Sporting B está en su mejor momento, es un filial y se puede despistar». Matías reconoce que «es un partido que a todos nos gusta jugar, no es una final pero casi. Nos jugamos mucho y tenemos muchas ganas de hacerlo bien. La hora del partido es buena y esperamos que haya un gran ambiente». Pantiga tiene difícil jugar, «hay que esperar a mañana», pero esté o no, «es nuestro partido y lo vamos a ganar».