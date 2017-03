«Llego al Real Avilés con muchísima ilusión»

Después de firmar su contrato hasta el 30 de junio y realizar dos entrenamientos a las órdenes de Pablo Lago, el central madrileño Bidari García fue presentado ayer, en la sala de prensa del Suárez Puerta, como nuevo futbolista del Real Avilés. Al acto acudieron la administradora del club, Dennis Colmenares, y el director deportivo, un José Luis Tamargo que ejerció también como maestro de ceremonias.

Tamargo destacó la calidad de un futbolista «con experiencia en categorías superiores» que «nos ayudará a partir de ahora, sobre todo de cara al 'play off' de ascenso». Asimismo, aseguró que se trata del «último fichaje de la temporada, si, crucemos los dedos, no hay lesiones de aquí al final».

Acostumbrado a los medios de comunicación, Bidari se mostró muy cercano y claro en sus declaraciones. En primer lugar quiso agradecer «el recibimiento que he tenido por parte de todos. Desde los compañeros, que me constaba que había un gran grupo humano, hasta el cuerpo técnico, la directiva y también la ciudad. Me gusta mucho la gente del norte y estoy muy contento de estar aquí».

«El recibimiento tanto dentro como fuera del club ha sido espectacular»«Es cierto que fuera de España he tenido problemas, pero sólo pienso en lo deportivo»

El jugador madrileño se acuerda perfectamente de su primera y única visita al Suárez Puerta, con la camiseta del San Sebastián de los Reyes en Segunda B. «Conozco al Avilés y recuerdo ese partido. Evidentemente la historia del club, el estadio y el proyecto que hay fueron los factores que me animaron a aceptar la oferta», explica. Una propuesta que «me ilusionó mucho», pese a que «no tenía pensado jugar en España. Tenía la mente puesta en volver al extranjero y esta temporada ya había rechazado alguna oferta de aquí, incluso de categorías superiores».

Bidari lamenta que «sería muy extraño que el tránsfer llegara a tiempo para el sábado», por lo que tiene asumido que mañana no podrá ser de la partida contra el Sporting B en «un partido muy importante para el equipo, que ojalá podamos sacar adelante». El madrileño reconoce que «me falta ritmo de competición tras algunos meses sin competir, pero físicamente me encuentro bien tras mi paso por las Sesiones AFE y los entrenamientos con un equipo de mi ciudad de Tercera División -el Parla-».

Polivalencia

Preguntado por si se podía describir como jugador, el central desoyó la propuesta, pues «normalmente los jugadores no somos objetivos con nosotros mismos. Prefiero que sean otros los que me describan. Sólo puedo decir que soy un defensa central que también puede jugar como mediocentro deportivo y alguna vez me han colocado también como lateral. Estoy aquí para ayudar al equipo y será el 'míster' el que decida dónde me necesita más».

El jugador de 27 años reconoce haber hablado con Pablo Lago, un técnico «del que tengo muy buenas referencias. Me explicó lo que quería de mí hasta final de temporada y me sorprendió lo bien que me conocía. Me dijo que había visto varios partidos y la verdad es que me describió mejor de lo que yo lo hubiese podido hacer», comentaba entre risas. Bidari tiene claro que «llego a un club con exigencia, con el objetivo de ascender y eso me gusta. Ojalá podamos hacer las cosas bien y conseguirlo, empezando por este sábado ante el Sporting B».

Cuestionado por sus problemas extradeportivos en el extranjero, el madrileño hizo gala de su optimismo habitual. «El tema de los impagos es algo que desgraciadamente ocurre en el fútbol, tanto en el extranjero como en España. Ahora mismo estoy tranquilo en ese tema y sólo pienso en lo deportivo, en jugar con el Real Avilés y en hacer bien las cosas para ayudar al equipo hasta final de temporada», concluye.