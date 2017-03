Real Avilés | Pantiga y Dudi son las dudas para recibir al líder

El equipo blanquiazul inició ayer la semana con una suave sesión en Miranda, de la que no participaron Guillermo y Pantiga, con secuelas del partido de Llanes, y Dudi, que junto al capitán son las dudas a estas alturas con vistas al partido del sábado.

El pivote fue baja en San José por una pequeña rotura de fibras, en el isquiotibial de la pierna derecha, y hasta que se acerque el sábado no se podrá decidir sobre su condición física. El central, lesionado en Llanes al cuarto de hora de juego, tendrá que esperar a las pruebas que se le harán a partir de mañana, si bien en principio los síntomas apuntan a una contractura en la misma zona y pierna que Dudi.

En cuanto al portero, se presentó en el entrenamiento con un fuerte golpe en el tobillo derecho, que se produjo en los minutos finales tras chocar con Gael, con el que igualmente se había golpeado en la jugada del gol llanisco. En principio Guillermo solo tiene un fuerte golpe sin llegar a esguince, por lo que mañana se espera su presencia en el entrenamiento.

Además de Pantiga y Guillermo, Álex Arias tenía algunas molestias sin más importancia como consecuencia de alguna patada recibida, golpes que arrastraban varios jugadores, sobre todo los de ataque como Matías, Luismi o Jorge, a quienes los defensores llaniscos vigilaron siempre muy de cerca. Por último, Rubén Palazuelos, reservado de mano en San José por unas molestias en los isquios que reaparecen de cuando en cuando, además de la situación con las tarjetas, a las que suele ser propenso el espigado futbolista santanderino.

El cántabro y Álex García son los que tienen riesgo de sanción con cuatro tarjetas amarillas, no así Yago Vázquez. Lago aclaró ayer que se consultó en su momento su situación, al llegar al Avilés con cuatro amonestaciones en el Choco, su anterior equipo en la Tercera División gallega. Esas tarjetas no son acumulables, por lo que el central tiene su expediente limpio, ya que no ha sido amonestado de blanquiazul.