«Es un bajón, tuvimos ocasiones para ganar, pero dependemos de nosotros»

El resultado de Llanes no es lo que se esperaba cuando el Avilés se está jugando el campeonato, y Pablo Lago reconocía al final del partido que «el resultado es un bajón, pero dentro de ese mal sabor con el que nos vamos, seguimos dependiendo de nosotros. Nuestra perspectiva no cambia porque tenemos que ganar al Sporting B, y el resto de partidos porque nos quedan siete finales».

El entrenador blanquiazul tenía claro que «el partido iba a ser como se ha visto, ellos son muy competitivos en su campo y no es fácil, pero nuestro problema ha sido permitir que el Llanes se pusiera por delante en un desajuste. En esta categoría, ante rivales que tienen unos jugadores muy fuertes y otros con calidad, remontar no es fácil, aunque hemos tenido muchas legadas y ocasiones para ganar. Tanto en el primer tiempo como en el segundo, el equipo ha tenido oportunidades claras en las que no hemos tenido el acierto necesario. Estoy satisfecho con el trabajo que han hecho los futbolistas, se ha competido bien, pero no hicimos más que un gol y nos dejamos dos puntos muy importantes, aunque no hay nada perdido».

Pablo Lago explicó los cambios en el once inicial, en el que dejó fuera a dos jugadores con cuatro tarjetas: «Rubén tenía unas molestias y hemos decidido guardarlo para que nos diera buenos minutos al final, y arriba decidimos activar a Jorge».

Manolo Simón, entrenador del Llanes, estaba muy satisfecho con el partido de su equipo: «Sabíamos que iba a ser muy intenso y que el Avilés venía a ganar. Hemos tenido la fortuna de adelantarnos en el marcador y eso les ha obligado mucho. Mi equipo ha sabido competir ante un gran rival y aunque tratamos de aguantar el resultado, no hemos podido, ellos han empujado mucho».

Pantiga y Guillermo

El partido de ayer deja secuelas en el Avilés a la espera de confirmar las lesiones de Pantiga, con una posible rotura de fibras, y Guillermo, golpeado en la cadera y en el tobillo. En lo que no hubo penalización fue con las tarjetas en el caso de Yago Vázquez, Palazuelos y Álex García.