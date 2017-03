Real Avilés | «Queremos seguir con la buena racha que llevamos fuera de casa en Llanes»

El Real Avilés afronta mañana en Llanes (San José, 17 horas) un partido tan complicado como importante. Complicado por la calidad del rival, pese a que finalmente no ha logrado llegar al tramo final de la temporada en la lucha por el 'play off' de ascenso, e importante por que, al margen de que tan solo resten ocho encuentros para la conclusión del campeonato, este fin de semana juegan en El Candín Tuilla y Langreo. De este modo, una derrota langreana unida a una victoria blanquiazul, colocaría a los realavilesinos siete puntos por encima de un rival directo por el título.

Ayer, tras el entrenamiento matinal acaecido en el campo sintético de Santo Domingo, en Miranda, Pablo Lago ofreció su habitual rueda de prensa de los viernes, esta vez después de una semana un tanto más tranquila que las dos anteriores. Para el técnico vegadense, el partido de mañana «es una de la salidas más difíciles de la temporada, por el rival y por la calidad de muchos de los jugadores con los que cuenta. Tienen mucha experiencia en la categoría y también en Segunda B. Han jugado muchos 'play off' y bueno, va a ser complicado».

Lago cree que el transcurrir del encuentro estará condicionado por «cómo esté el campo, que imagino que si llueve va a estar bastante peor, y del tiempo que haga el domingo». Por ello, para conseguir la victoria, el Real Avilés debe estar «en la línea de estos últimos partidos que llevamos fuera de casa. Es importante no encajar y hacer nuestro partido».

El entrenador blanquiazul cree que el Llanes «gira mucho en torno a Pascual. La calidad que tiene en los golpeos, en los pases... Bueno, es un jugador de otra categoría que por circunstancias está jugando en Tercera. Dependen mucho de él, es un jugador que al lado de Cristian, Toyos, Alonso o Diego Arias convierten al Llanes en un equipo de mucha calidad. Si están todos bien y con la motivación de jugar contra el Avilés será muy difícil».

Cuestionado por la importancia de la jornada teniendo en cuenta el enfrentamiento entre el Tuilla y el Langreo, Pablo Lago reitera que «a nosotros no nos importan los partidos que jueguen los demás, sólo pensamos en sacar lo nuestro, tres puntos cada semana. Fuera de casa el equipo está compitiendo bien y estamos centrados en sacar lo nuestro. Si las dos cosas se unen muchísimo mejor, pero si nosotros no ganamos no sirve de mucho».

En cuanto a la relativa relajación de la situación extradeportiva, el entrenador del Real Avilés tiene claro que «todo el entorno del Avilés está volcado un poco con que la situación deportiva siga como está, independientemente de que algunas semanas haya más movimiento por fuera». Lago tiene claro que «nosotros estamos a lo que estamos, a sacar tres puntos el domingo -por mañana- y a seguir como hasta ahora, porque las últimas semanas en lo deportivo han sido buenísimas».

Son las reflexiones de un Pablo Lago que, a la espera de lo que ocurra con Dudi, presentará un equipo inicial muy similar al que consiguió el triunfo las últimas dos jornadas frente al Real Oviedo B en El Requexón y al Siero en el Suárez Puerta. Cabe recordar que el vegadense participó el jueves en el partido de leyendas que disputaron un combinado de veteranos del fútbol asturiano y varios exinternacionales con la selección española como Abelardo, Amavisca, Sergi o Capdevila, entre otras estrellas del fútbol español de los últimos tiempos.