«El grupo IQ Finanzas está recibiendo muchas zancadillas»

José Luis Tamargo, director deportivo del Real Avilés, Dennis Colmenares, administradora, y Pablo Pantiga, capitán del primer equipo, ofrecieron ayer una rueda de prensa en el Román Suárez Puerta para valorar la situación actual del club y unir fuerzas de cara a «lograr el campeonato y acabar la temporada de la mejor manera posible, con un ascenso».

Aunque apenas se ofrecieron datos nuevos, Tamargo y Colmenares ofrecieron la versión de IQ Finanzas acerca de la «telenovela» que se está viviendo en el entorno del club, mientras que el director deportivo también aprovechó su intervención para responder distintas cuestiones al máximo accionista José María Tejero, y también atacó con dureza la figura de Ulpiano Cervero, en la actualidad presidente del Atlético Avilés aunque «hace y deshace lo que se le antoja en la escuela», apuntilló Tamargo.

Ayudado por una nota escrita por él mismo en la que se recogían distintas acusaciones vertidas sobre su persona en los últimos días, Tamargo defendió su papel en el Real Avilés, el cual comenzó en la década de los 90. «Yo ayudé a Pepe Frana, que en paz descanse, a conformar aquel equipo que ascendió a Segunda División y después se mantuvo, logrando cesiones como la de Moncho y Torres. En aquella época contribuí con jugadores de la talla de Esteban, Julio Iglesias, Santi Calvo, Espejo, Benito, Luis Castro, Nacho Castro, Moreiras, Borge o Luciano. Algunos de ellos fueron traspasados y el club recibió dinero por ellos», recuerda.

Tras esta «gloriosa etapa» vino «lo que todos conocemos», pues Tamargo lamenta que «José María Tejero siempre se ha rodeado mal de gente, personas como Ulpiano Cervero Junquera». Aun así, Tamargo recalca su participación en uno de los últimos éxitos del club, la Copa Federación nacional lograda en 2002. «Yo traje a Fabri González y también a jugadores como Vilches, Uriel, Fede Marín o Ángel Luis...». De aquellos días rescató una anécdota: «Nos costó mucho viajar a Tomelloso el día anterior para jugar la final, porque Ulpiano había exigido viajar en el día, algo que no se entiende. Pues esa es una de las tantas que ha hecho en todos estos años este individuo, el cual nunca ha conseguido ningún logro en el Real Avilés, y de ahí la mala imagen que tiene en la ciudad».

Del momento actual del club, Tamargo lamenta que «todo se comenzase a torcer en mayo del año pasado. Yo entré en el Avilés para ayudar a José María Tejero, el cual era amigo mío desde hace muchos años y se comprometió conmigo a cumplir con los pagos. Todo iba bien hasta que no se pagó el mes de mayo ni las primas por el 'play off'. Primero prometió pagar en septiembre y después en diciembre, pero nunca se pagó». Por ello, «hice las gestiones pertinentes para la llegada de IQ Finanzas, porque un proyecto sin dinero no se sostiene. Ellos desde que han llegado han puesto dinero y se están esforzando para que todo vaya bien, pero no están recibiendo más que zancadillas, lo que está complicando mucho las cosas», incide.

Tamargo contradice a Tejero y asegura que «ha habido por lo menos cuatro reuniones en las que Dennis Colmenares les ha trasladado ofertas por el club, en mi opinión muy buenas, una de ellas con él presente». Al director deportivo blanquiazul le gustaría que «IQ Finanzas estuviera aquí muchos años, que es la intención con la que vinieron, pero no será fácil por todo lo que está sucediendo». Como ejemplo, Tamargo explica que «un día apareció un contrato hasta 2020 de Xiel en el coche de Ulpiano Cervero, en el cual pone que sólo puede recibir órdenes de Ulpiano o de José María Tejero. Y así muchas cosas, las cuales IQ no conocía al llegar». Todas estas afirmaciones fueron respaldadas por una Dennis Colmenares que no adelantó ningún movimiento del grupo mexicano y sí tuvo palabras de agradecimiento a plantilla y afición.

Elogios a los jugadores

Lamentando que «se esté hablando de todo menos de fútbol, que es lo más importante dentro de un club», Tamargo felicitó a los jugadores, a los cuales invitó a la rueda de prensa, por su trabajo. «Pese a todo lo que está pasando en lo extradeportivo, el equipo es colíder en una competición en la que Sporting y Real Oviedo tienen más presupuesto que nosotros, y está también el Langreo con muy buen equipo. Creo que tenemos una plantilla exquisita y estoy seguro de que podemos ser campeones y ascender esta temporada».

En cuanto a Pablo Lago, Tamargo asegura, desmintiendo declaraciones de la otra parte de la confrontación, que «nunca lo quise destituir. Sin embargo, Álvaro López recibió presiones para colocar a Xiel de entrenador y a Ulpiano de director de la escuela». Además, recalca que «a Pablo Lago lo renové yo y ojalá pueda estar mucho tiempo con nosotros».

Autobús a Llanes

Por último, Tamargo anunció que pagará de su bolsillo un autobús -dos si sellena- para que los aficionados, «de los cuales necesitamos su apoyo, acudan a Llanes a ver al equipo». El autocar saldrá de la Iglesia de Sabugo el domingo a las 12, y para apuntarse están disponibles el Bar Royalty y Casa Carreño.