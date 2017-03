Real Avilés | Todos disponibles para el tramo final

El entrenador del Real Avilés celebraba el domingo pasado la reaparición de Nacho Méndez, recuperado para la causa después de una larga lesión, la segunda de la temporada para el ovetense. Pablo Lago dispondrá el domingo y para el tramo final, si no surgen contratiempos, con toda su plantilla, los 21 futbolistas, algo que solo ha sucedido una ocasión, allá en la primera vuelta. En el resto de jornadas, el técnico ha tenido que echar en falta a alguno de sus jugadores, lo que en el caso de un plantel con buen fondo de armario, es un problema menor.

En esa tesitura tiene que moverse ahora el entrenador del Avilés, al que no le queda más remedio que tomar decisiones y elegir. Un bendito problema más allá de asumir que alguno se queda fuera pudiendo perfectamente jugar. Con la recuperación para Llanes del único lesionado el pasado domingo, Sergio Ríos, Pablo Lago tendrá que ampliar la lista de descartes hasta cinco, que ya es descartar.

Algo que hasta la fecha no pudo hacer salvo en dos ocasiones. En la jornada 5, ante el Mosconia, tuvo a toda su tropa disponible y cinco se quedaron en la grada, aunque no es lo mismo dejar fuera a Andy, Awaah o Carlos Castro, que a futbolistas con rango de titular en un momento dado. En el resto de partidos siempre hubo ausencias, pero solo en uno por sanciones, ante el Oviedo B. En el resto, siempre hubo algún lesionado y de la plantilla once han sido los futbolistas que sufrieron algún percance.

«Todos los jugadores son importantes y tener al equipo al completo es una muy buena noticia»

El peor parado ha sido de largo Nacho Méndez, con hasta catorce partidos perdidos, en dos tandas de seis y ocho. Le sigue Álex Seger, que estuvo lesionado siete jornadas, perdiéndose otra por una gripe. Con siete le sigue Dudi por la rotura del codo en Noreña, y con seis bajas figuran Palazuelos y Keko. El portero Esteve Peña se perdió cuatro partidos, como Manu Blanco, mientras Álex García y Sergio Ríos se apuntan tres ausencias forzosas. Marcos Torres, dos, y Álex Arias, una, completan el cupo de jornadas, 58 en total, que se han perdido estos once futbolistas por lesiones.

«Tener a todos disponibles para el tramo decisivo de la temporada es muy importante, una muy buena noticia y tocamos madera para que no haya lesiones de aquí al último partido». Y lanza un mensaje de ánimo al grupo, sobre todo a los que han pasado a jugar un papel secundario con los fichajes de invierno: «Todos, los que juegan más y los que lo hacen menos, van a ser necesarios y lo importante es que la gente está muy implicada y comprometida para conseguir el objetivo final».