El Real Avilés-Sporting B, el sábado 1 de abril a las ocho de la tarde y sin televisión

Finalmente el partido de la jornada 32 que enfrentará al Real Avilés y al Sporting B se jugará el sábado 1 de abril a las ocho de la tarde y no será televisado por la TPA, por lo que se evita el horario del domingo a mediodía que el club blanquiazul quería evitar a toda costa.

De esta forma el encuentro que puede ser definitivo en la lucha por el campeonato se disputará el sábado a las 20 horas en el Suárez Puerta, día elegido para evitar la competencia de Sporting, Real Oviedo y Real Madrid, que juegan todos el domingo en distintas bandas horarias: a las 12 se juega el Sevilla-Sporting; a las 16.15 el Real Madrid-Alavés y a las 18 horas el Tenerife-Oviedo.

La intención inicial de la TPA de televisar el Avilés-Sporting B en la mañana del domingo provocó gran malestar en el seno del club blanquiazul, por entender que a las 12 y con televisión en directo en el Suárez Puerta, la asistencia al estadio se vería reducida «en un partido en el que nos jugamos la temporada y para el que queremos tener el máximo apoyo de los aficionados», subraya José Luis Tamargo, que quiere «un estadio volcado con el equipo».

El responsable deportivo del equipo tiene muy claro que «el Sporting, el Oviedo y el Madrid nos restan gente si coincidimos con cualquiera de ellos y el sábado a las ocho de la tarde no tenemos ninguna competencia y es una hora que permite a la gente ir al campo al tratarse de un partido de tal importancia». IQ Finanzas asume el gasto de luz que impone jugar de noche, algo a lo que ya no está acostumbrada la afición, que ha recibido bien este cambio de hora.

Tampoco en el Sporting gustaba el horario de las 12 para el partido del filial, toda vez que la afición rojiblanca no iba a reparar en el choque de Tercera teniendo para elegir el del primer equipo. Los responsables de la TPA terminaron por modificar su intención a lo largo de la tarde del lunes, algo que por un error administrativo no le fue comunicado al Real Avilés, aunque en el Sporting ya se tenía la certeza de que el envite del filial en el Suárez Puerta no se jugaría por la mañana.

Una vez descartada la emisión del partido más importante de la jornada en Tercera División, en la televisión autonómica se han decantado por transmitir en directo el próximo domingo 2 de abril a las 12 horas desde el campo de Santa Catalina el Praviano-Colunga, que ayer mismo quedó cerrado con el aviso a los dos clubes.