IQ Finanzas se mantiene al frente del Real Avilés

El grupo Mexicano IQ Finanzas se mantiene al frente de la gestión del Real Avilés, al menos de momento y hasta finales del mes en curso, marzo, aunque es muy probable que también cubra el de abril, y ya puestos mayo cuando el equipo se estará jugando el ascenso a Segunda División B. Álvaro López confirmó que «seguiremos hasta final de este mes y los pagos están asegurados, pero seguimos valorando no seguir hasta el final sin no tenemos la propiedad del club, algo que no está todavía descartado».

Y es que el director financiero del grupo mexicano avanzó ayer en una conversación con este periódico que «mantenemos la oferta, pero cambiando la forma», sin entrar en más detalles porque «es recomendable que solo sepamos las condiciones las dos partes». Las palabras de Álvaro López siguen sin tener eco en el máximo accionista del Avilés, José María Tejero, que ayer no se dio por aludido: «Que yo sepa no hay nada, ni me consta que Julio Scheilch haya tenido ninguna reunión. Se ve casi a diario con Dennis Colmenares y lo hace porque tiene que ayudar a resolver muchos trámites por razones obvias».

El presidente del club mantiene su posición de «no vender, al menos este año. El que viene, sobre todo si el equipo asciende, ya veremos...». Tejero aclara que «no hemos engañado a nadie, desde el primer día se les entregó el estado del club, con las deudas de la temporada, los pagarés de la pasada. Con todo y hasta el final del ejercicio el desembolso era de 350.000 euros y ellos dijeron que asumían pérdidas para arrancar. Lo que pasa es que después han aumentado los gastos porque ellos decidieron pagar a personal que antes trabajaba gratis para el club. Ahora cobra hasta Tamargo, que conmigo vino de forma desinteresada. Ese no es mi problema, cada uno se gasta el dinero como quiere, pero que no digan que salen gastos que no estaban en los papeles que se les entregó cuando llegaron. Ellos vinieron aquí, no los llamé yo y firmaron libremente solo la gestión». Añade que «sabían que no quería vender y por iniciativa de Álvaro se puso una cláusula para vender el club por 30 millones de euros, si el equipo llegaba a Segunda B, a repartir el 75 por ciento para la propiedad y el 25 para él. Lo que tiene que hacer IQ es lo que dijo en diciembre, ascender al Avilés y estar no solo esta temporada sino las cuatro que firmó, repito, libremente y con toda la información».

El discurso de José María Tejero se contradice con el de Álvaro López, a quien sus abogados, según él mismo afirmó, le abrieron la posibilidad de un incumplimiento de contrato por ocultamiento de deudas. El paso de los días sin que se produzcan cambios bruscos, una venta o el abandono del grupo mexicano, las propias palabras de Álvaro López, hacen pensar que la temporada se vencerá sin riesgos en el pago de los sueldos, que al menos permitirá al equipo centrarse en sus objetivos deportivos.

Mientras tanto, los responsables de la propiedad del Avilés y los que aspiran a serlo tendrán que acabar de entenderse. Álvaro López no ha cancelado su anunciado tercer viaje a nuestra ciudad, previsto para mediados de abril, lo que hace suponer que IQ Finanzas no dejará la gestión antes de tiempo: «Si nos vamos lo haremos en orden y cumpliendo todos los compromisos adquiridos, pero no se va a renunciar a la compra».

Ese cumplimiento choca con los pagos en la escuela de fútbol, según denuncian fuentes cercanas a la propiedad del Avilés. Según las mismas, los técnicos y jugadores del filial no han cobrado el mes de febrero, y tampoco los cargos de responsabilidad, que además añaden el de enero.