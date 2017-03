«El equipo me deja buenas sensaciones»

Pablo Lago quería valorar al final del partido la victoria del Avilés ante el Covadonga en «un partido que se nos puso muy pronto cuesta arriba y en el que hemos sido capaces de reaccionar. El equipo me ha dejado muy buenas sensaciones en los tres últimos partidos, ante Marino, Oviedo B y el de hoy, porque este tipo de rivales es lo que nos vamos a encontrar en el 'play off'.

El técnico vegadense dijo que «ha sido un partido muy vistoso para los aficionados, de ida y vuelta, con alternativas, con goles. El Covadonga no lo ha puesto fácil. Con 3-2 nos hemos tenido que proteger y al final pusimos la guinda. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero el equipo ha sabido competir y seguimos en la pelea del título. El Sporting B no falla, pero tampoco nosotros lo estamos haciendo y aún queda mucha tela que cortar».

A Fermín Álvarez no le dejó satisfecho la buena imagen del equipo: «No me ha gustado el resultado, pero de mi equipo estoy contento por el trabajo que despachó. Les hemos dado el balón para salir a la contra y competimos hasta el final ante un gran equipo». Desveló que «la jugada del segundo gol no es fuera de juego, lo mismo que el de Matías, lo hemos visto en las imágenes», puntualizó sobre las decisiones arbitrales.