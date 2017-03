«El Real Avilés sigue muy centrado en lo deportivo», asegura Pablo Lago

Aunque por su amplia experiencia como jugador ya ha vivido de todo en el mundo del fútbol, a Pablo Lago le está tocando ejercer de auténtico capitán de barco en mitad de las enrarecidas aguas del Real Avilés. El técnico vegadense intenta, y además con éxito, mantener a su tropa al margen de lo extradeportivo, pues pese a su protagonismo en el momento actual «es algo que nosotros no podemos controlar. Estamos centrados en el aspecto deportivo, en cada entrenamiento, en cada partido, y sólo pensamos en ganar el domingo al Covadonga».

No en vano, el conjunto ovetense es un rival muy complicado dentro de la categoría. «Lleva una temporada muy buena, con muchas victorias, y contra los equipos de arriba siempre ha competido bien. Perdió dos veces 1-0 contra el Langreo y en Mareo también perdió solamente 1-0». Además, «tienen una plantilla joven pero con jugadores muy expertos en la categoría. Será seguro un partido muy difícil».

El técnico vegadense no podrá contar prácticamente con total seguridad con Ríos, pues «lleva toda la semana sin entrenar, todavía no se le ha pasado el dolor del fuerte golpe que recibió el domingo pasado, pese a que no es más que eso, una contusión, y lo normal es que descanse este fin de semana».

Quien sí podrá ser de la partida es Marcos Torres, que ayer ya pudo completar el entrenamiento y se encuentra en «buenas condiciones». También Nacho Méndez, aunque en su caso está «sin ritmo y falto de muchas cosas, pero es cierto que ya puede entrar en la convocatoria».

En cualquier caso, teniendo en cuenta el buen partido realizado en El Requexón, «posiblemente el más completo en lo que llevamos de temporada, por la solidez que mostró el equipo y por los bien que aprovechó sus virtudes», lo más lógico es que Lago repita el equipo inicial, de tal forma que el extremo gallego esperaría su oportunidad desde el banquillo.

El entrenador del Real Avilés, que considera que su equipo vive en lo deportivo «el mejor momento de la temporada, aunque lo que queremos es llegar en nuestro mejor nivel a mayo», espera un buen ambiente de fútbol mañana, aprovechando que habrá puertas abiertas. «Ojalá esto ayude a que haya más gente en el campo, que animen al equipo y los jugadores sientan esa fuerza desde fuera. Cuantos más aficionados nos respalden, mejor».