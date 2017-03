El Real Avilés anunció ayer que «desde hace unos días, persona o personas no autorizadas están intentando acceder a las cuentas que el Real Avilés tiene en distintas redes sociales, así como a la página web y los correos electrónicos asociados al club. Todos esos ataques han sido frenados, a excepción de la cuenta de Twitter, a la cual no tenemos acceso desde el día de ayer -por el martes-». El club ya ha localizado la IP del 'hacker' y no descarta realizar una denuncia.